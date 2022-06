Francisco Rivera se ha convertido, con su demoledora exclusiva en la revista Hola plantando cara a Isabel Pantoja y a Kiko Rivera, y rompiendo definitivamente su relación con su hermano, en uno de los grandes protagonistas del día y, probablemente, de la semana.

Las declaraciones del Dj en el 'Deluxe' advirtiendo al torero que no hablase de su madre - a raíz del comentario de Fran de que "las personas malas se merecen que le pasen cosas malas" - porque su propia progenitora, Carmen Ordóñez, tampoco era "ejemplo de nada y todo el mundo lo sabe", han provocado que el diestro diga "hasta aquí".

"Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado. Esto no se va a perdonar. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que hay cosas que no pueden ser y ya no tenemos nada que hablar. Se acabó" confiesa Francisco a la revista Hola, dejando claro que su relación con Kiko se ha roto para siempre.

Unas durísimas declaraciones sobre las que el hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez se ha pronunciado este miércoles en el plató de 'Espejo Público', programa en el que colabora: "Esto empieza cuando muere mi padre. Vivir con tanto dolor constantemente te genera rencor, y eso no es bueno para la vida ni para nada. Tener esa herida abierta constantemente no es bueno ni para mí ni para los míos".

"Yo ya estoy en otro momento de mi vida, estoy a otras cosas y se puede intentar forzar e intentar crear unos vínculos, pero si esos vínculos no existen o hay fuerzas que impiden que esos vínculos se puedan acabar de crear nunca, no se puede forzar" ha confesado, dando por rota su relación con Kiko.

"Con Cayetano habrá conseguido crear un vínculo que Kiko y yo por lo que sea no y no es cuestión de buscar culpables", ha añadido, asegurando que su trato con el hijo de Isabel Pantoja "no ha podido ser". "Entiendo la película feliz, y lo de que los hermanos deben estar juntos... todo es muy bonito hasta que llegas a la realidad" sostiene.

Y es que a Francisco le ha pesado demasiado el no tener ningún recuerdo de su padre por la negativa de la tonadillera a darles nada de Paquirri ni a él ni a Cayetano. Un delicado asunto en el que Kiko no ha podido hacer nada por sus hermanos: "Siempre he mantenido la esperanza y a lo mejor no debía, pero uno es humano también; y llega un momento que esa esperanza te genera dolor".

"La postura de Kiko es muy complicada, somos sus hermanos, con más o menos trato, ella es su madre y hay momentos que está en medio. La neutralidad es muy difícil manetenerla y depende para donde tire va a tener problemas con uno o con otro" ha comentado, entendiendo la delicada posición del Dj.

Sin nombrar directamente a Isabel Pantoja - a la que llama "la madre de mi hermano" o "esa señora" - Fran ha confesado que no entiende cómo una madre puede hacer las cosas que la artista le ha hecho a su hijo y que el propio Kiko ha contado tanto en público como a él personalmente: "Mi experiencia con mi madre es otra completamente".

"Es duro decir que todo lo malo que le pase se lo merece, pero no es duro hacer daño a unos niños de 10 y 7 años que no tenían absolutamene culpa de nada y que habían perdido a su padre?" se ha preguntado Fran, sin entender como, después de 37 años, Pantoja sigue sin entregarles nada de su progenitor. "La única realidad es que no cumplió los deseos de su marido e impidió que dos niños tuviesen un recuerdo de su padre", mantiene.

"Le deseo que viva muchos años, pero esa señora se morirá como nos vamos a morir todos. Tengo mi concepto del cielo y de la muerte, la gente buena va al cielo, la mala al infierno y no soy quien para juzgar a donde va esta señora, pero si en algún momento se encuentra a mi padre no me gustaría estar en su pellejo para nada, y me gustaría que después me contasen ese encuentro a mí" ha añadido, cargando contra la artista.

De ahí que haya concedido esta exclusiva a Hola - "igual no debía porque entiendo que es como echar gasolina al fuego, pero no me dejan tranquilo nunca" ha señalado - con la que pretende cerrar un capítulo e intentar seguir adelante con su vida, en la que no estará Kiko: "Personalmente necesito cortar ya. Fin. Me imagino que para muchas personas no va a parar, pero necesito poner el punto y final para mí y quiero hacerlo con esto".

"Ahora tengo un trabajo personal, porque vivir con ese rencor no es bueno" ha desvelado, asintiendo con un "sí" al consejo que le ha dado Susanna Griso de que quizás debería pedir ayuda profesional para superar el dolor y el rencor que le ha provocado Isabel Pantoja desde que falleció su padre. "Yo tengo mi conciencia muy tranquila" ha concluido.