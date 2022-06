Coto Matamoros es, sin duda, uno de los personajes más polémicos del mundo del salseo televisivo de las últimas décadas. Ahora, sus seguidores están preocupados por él, tras el enigmático mensaje que ha dejado en sus redes sociales: "No puedo ni mirarme al espejo".

Todo comenzó en su cuenta oficial de Instagram. Allí fue donde Coto Matamoros dejó sus críptico mensaje. "Nada produce más cansancio que el arrepentimiento que trata de olvidar lo que no quieres. Sobre todo si deseas borrar una parte de tu pasado escrita en la piel como si tu cuerpo fuera el muro de las lamentaciones. Aquellos que me consideran listo no saben el grado de estupidez que he conseguido alcanzar de un año a esta parte. No puedo ni mirarme en el espejo", escribió.

"Ánimo", "de los errores se aprende", "eres un mito", "no es estupidez, es tener corazón", han animado algunos de los seguidores. Entre ellos, algún ilustre como el periodista Pipi Estrada: "Cuántos capítulos vivimos y muchos no nos gustan, pero no se pueden borrar... es la propia vida, pichón".

Coto Matamoros es el hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron mucha popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión. Con el paso de los años la relación entre los gemelos se fue deteriorando, hasta llegar al punto de que a día de hoy ambos afirman que no mantienen relación.

Coto Matamoros ha afirmado en numerosas ocasiones que durante su juventud abusó de las drogas. Actualmente está alejado del foco mediático. Recientemente, en una entrevista afirmó que desde hace años las televisiones ya no le llaman. Si bien, hace una década recibió ofertas para participar en algunos "realitis" que acabó declinando. Coto Matamoros luce un característico tatuaje que le ocupa media cabeza.

Coto Matamoros y su denuncia a Mediaset

Si "Sálvame" montase un circo, le crecerían los enanos. A la productora le ha vuelto a salir un nuevo entuerto judicial. En este caso por la denuncia de Coto Matamoros, hermano de Kiko, tras lo comentado recientemente en el programa. Esto es lo que ha pasado.

El anuncio de la denuncia lo ha dado el propio Coto Matamoros. Afirma que irá contra Carmen Borrego, contra la productora La fábrica de la tele, Mediaset y Kiko Matamoros. Asegura, también, que pedirá una compensación económica por la campaña de difamación continuada contra su persona. También interpondrá una querella. En el caso de Borrego, acudirá a la vía penal para presentar una querella por delitos de calumnia y difamación.

Todo esto viene, tal y como ha asegurado Coto, "dada la gravedad de las acusaciones efectuadas contra su persona" en diferentes programas. A Kiko Matamoros, su hermano gemelo, con el que no se habla, le acusa de mentiras continuadas que buscan como único interés lesionar su imagen. Coto Matamoros ha acompañado el mensaje con una imagen en la que se le puede ver con su actual pareja, Isabel Jiménez Castellón.