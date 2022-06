Después de rodar una serie para Disney+ España, la cantante Aitana continúa su trayectoria en la pantalla y será la protagonista de "Tras la pared", una nueva película española para Netflix cuyo rodaje ya ha comenzado.

Según ha informado la plataforma en un comunicado publicado este lunes, la cinta es un remake de la comedia romántica francesa de 2015, originalmente titulada "Un peu, beaucoup, aveuglément".

Aitana será una joven pianista que se prepara para una audición mientras intenta convivir con su vecino, el protagonista masculino interpretado por Fernando Guallar ("Velvet colección"), un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio.

Dirigida por Patricia Font (ganadora del Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por "Café para llevar"), escrita por Marta Sánchez y producida por Tripictures, Second Gen Pictures y Blind date Productions, completan el reparto Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz, entre otros.

Se trata del primer papel protagonista en el cine de Aitana y de su segundo trabajo en el mundo audiovisual después de que en febrero rodara con su pareja, el actor Miguel Bernardeau ("Élite"), "La última", la primera producción original de Disney+ España. En ella Aitana se mete en la piel de Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante.

Como no podía ser de otra manera, redes sociales como Twitter han reaccionado ante esta información ty ha convertido en tendencia a la cantante por la similitud de su trama a lo que le pasó a su compañera de OT, Ana Guerra con su vecino, el cual se quejaba del ruido que hacía con sus ensayos. "No me puedo creer que Netflix vaya a hacer una película sobre la polémica de Ana Guerra y su vecino protagonizada por Aitana". "Aitana colaborando con Amaia y protagonizando un biopic d la vida d Ana Guerra para q luego digáis q pasa d sus compañeros d edición".