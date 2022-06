En medio del gran revuelo que se ha creado entorno a la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco, una de las protagonistas de la noticia ha decidido dar la cara y explicar con pruebas su versión de los hechos. Esta misma tarde Rocío Carrasco ha vuelto a sentarse en el plató de 'Sálvame' para dar todo tipo detalles sobre lo sucedido en la comentada llamada entre Marta y el director de la revista Lecturas y en la que, supuestamente, también intervino Rocío. Desde una de las mesas del restaurante 'Casa Araceli' donde tuvo lugar la polémica llamada, Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco han explicado que el lugar está repleto de cámaras las cuales pudieron grabar con todo detalle lo sucedido en el momento de la llamada, unas pruebas que podrían desmontar la versión que Marta Riesco ha mantenido en estos días.

Cansada de tener que defenderse de mentiras durante muchos años, Rocío da gracias de encontrarse anímicamente fuerte para poder dar la cara ya que, esta misma situación hace años, hubiera sido muy dolorosa para ella. "El maltrato que ejerce el ser contra mí no cesa porque tiene quién lo ejerza por él y eso es lo que ha hecho esta chica esta mañana diciendo que a ella se la estaba poniendo una pistola en la cabeza para que enseñase la grabación. No bonita, a ti te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas, no para que no hables" ha dejado claro Rocío durante su intervención.

Ya en plató junto al resto de colaboradores, Rocío era muy clara con sus palabras hacia Marta Riesco tras verla llorando: "Sí eres mala persona y la que ha llorado he sido yo escuchándote nombrar a mis hijos y escuchándote cuestionarme como víctima de violencia de género. Sí eres mala persona y sí eres mentirosa". Pidiendo por favor a Marta que no siga por el camino que ha tomado, Rocío deja claras sus intenciones que puden llegar a pasar por un juzgado: "Ha cruzado una línea y es que ha mentido. Yo jamás en la vida he hablado contigo, esas ínfulas que tienes de superioridad y de Beyoncé, la empleas para ejercer violencia sobre mí y decir barbaridades. Siguiendo esas líneas, sí que puede que siga un procedimiento judicial".

Por su parte, Marta Riesco pasa por su peor momento. La reportera está siendo sometida a una gran presión mediática después de que Rocío Carrasco y su entorno negasen rotundamente que fuese invitada a cantar en el concierto "Mujeres cantan por Rocío Jurado", como ella mismo había afirmado en "Ya son las ocho".

"Quiero pedir perdón a mi familia y a la gente que me quiere por todo lo que están pasando", ha asegurado desde Sevilla la reportera, que afirma estar consternada por el acoso mediático que está sufriendo y por los insultos recibidos de Jorge Javier Vázquez en el programa de ayer de "Sálvame".