Viva la Vida, el programa del cotilleo del fin de semana de Telecinco presentado por Emma García los sábados y domingos, cuenta con una gran nómina de colaboradores que comentan cada sábado y cada domingo la actualidad del mundo del corazón. Pero no solo eso. También se tratan temas de sucesos en el último tramo del formato, el que da paso a los informativos de Telecinco muy pendientes de la actualidad internacional y de la guerra en Ucrania. A lo largo de toda la tarde (el programa dura más de cinco horas), se emiten reportajes y se habla de muchos temas. Uno de los últimos ayer domingo fue el del estado de salud de Tamara Gorro. La influencer ingresó el sábado en el hospital.

Este sábado, Tamara estaba disfrutando del día con sus hijos, pero acababa en el hospital. Ella misma compartía una imagen en sus redes sociales y explicaba el por qué. Desde que la presentadora de televisión sufre esta enfermedad ha perdido muchos kilos y eso le llevó ayer a no tener fuerzas ni para levantarse, así mismo lo ha contado.

"Desde que estoy malita he perdido peso y cada vez voy perdiendo más, he llegado a pesar 52 kilos. Intento comer, pero hay algo que me provoca echarlo" comenzaba explicando Tamara y entraba de lleno en lo que le ocurrió este sábado: "Después del cumpleaños de los niños ayer no podía ni levantarme, fui al hospital y está todo perfecto, pero tengo que hacerme una gastroscopia para ver qué provoca eso".

Después de hablar en redes sociales Gorro entró en directo en Viva la Vida. Y atacó a José Antonio Avilés, uno de los colaboradores más conocidos y polémicos del programa. "Todo lo que dices de mi es falso. Eres un mentiroso en toda regla", relató. Avilés no se quedó con las ganas de contestar. "Me parece tremendo que me ataques a mi y no a otros compañeros de otros programas que han dicho lo mismo que yo", enfatizó.

En redes, como de costumbre, Tamara ha querido reflexionar para sus seguidores y ha aprovechado esa situación personal para advertir que estar delgada debido a no comer, no es sano: "Parece que debemos tener un cuerpo maravilloso, cerramos el pico y parece que estamos divinas, pero eso te lleva a tener una enfermedad. Si tu consideras que te sobran kilos, haz una dieta equilibrada. A mí no me gusta verme tan delgada. Es muy importante comer, no se está divino por estar delgado".