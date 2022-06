Kiko Rivera se sentaba en el 'Deluxe' y hablaba alto y claro sobre todas las polémicas que su familia tiene servidas en los medios de comunicación. El dj se mostraba de lo más sincero "he cometido errores" asumía y pedía perdón a todos aquellos que se hubiesen sentido mal con sus intervenciones en el pasado.

También arremetía contra su hermano Fran Rivera después de que este dijera públicamente que no se extrañaba de que a Isabel Pantoja le pasaran "estas cosas" -refiriéndose a su último juicio- porque "no es una persona buena". El dj no podía quedarse callado ante esto y aseguraba que él podía hablar mal de su madre porque es su hijo, pero su hermano no, ya que también podía hablar de Carmina Ordóñez y nunca lo ha hecho.

Unas declaraciones de lo más dolorosas para su hermano que deja a entrever la inexistente relación que hay en estos momentos con Fran. Lo que todavía está por ver es si esas palabras habrán afectado también a su hermano Cayetano, con el que sí mantiene una relación muy estrecha.

Lo que sí que nos llamó la atención fueron las declaraciones que vertió sobre su prima Anabel, de la que comentó que había cambiado mucho, llegándola a comparar con Jennifer Lopez y asegurando que es más Pantoja que es, haciendo referencia al carácter de madre que tiene con él.

En la mañana de este domingo, Kiko Rivera llegaba a Sevilla cabizbajo y sin ganas de atender a la prensa. De esta manera, el dj se dejaba ver afectado por las declaraciones que hizo ayer en televisión y sin reencontrarse con su hermana a pesar de pedirla perdón por lo que dijo sobre ella en el pasado.

Durante un vídeo en el que Asraf decía que Kiko era "asqueroso como persona, no tiene dos dedos de frente o es un fantasma", el cantante llega a decir "Fantasma eres tú, cabrón. ¿Que no tengo frente? Si tengo una calma que me llega hasta aquí", comienza a decir.

Anda que... ¿de verdad que aguantar esto, macho? Un tío que ha llamado a mi familia asquerosa? En todos los medios de comunicación. Y yo lo he dejado pasar. ¿Vale? Que todos nos confundimos, ¡todos nos confundimos!", añade más adelante.

"En lo referido a lo de su familia, le pedí disculpas y él me los aceptó. No sé a qué viene eso ahora. El que falta el respeto a su familia es él mismo, a su hermana, a su madre, etc.", son las palabras de Asraf en Viva la vida tras descubrir lo que Kiko dijo de él. "Una vez más, no reconoce los errores que comete. A mí me ha hecho daño", añade.