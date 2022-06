Todavía recuperándose del desengaño amoroso que sufrió tras su ruptura con su último novio (que no tardó en airear sus intimidades en televisión), José Antonio Avilés está viviendo uno de los veranos más complicados de su vida. Con tantos seguidores como detractores por sus polémicas y comentadas informaciones en 'Viva la vida', el cordobés ha recibido en los últimos tiempos tantas críticas que, completamente hundido, tomó hace meses una decisión radical. Y es que siguiendo los pasos de otras celebrities como Laura Escanes o Dulceida, José Antonio Avilés decidió por aquel entonces abandonar temporalmente las redes sociales para intentar volver a ser el que era. "Hoy hago un parón en mi vida. Necesito abrazarme, reconstruirme y recuperarme para volver a las redes sociales", anunció, confesando cómo está en estos momentos: "Me siento triste, desorientado, siento que estoy andando un camino sin un mapa que me guíe y tengo miedo de perderme en el bosque...". "Es cierto, cada vez que una polémica me rodea y me afecta demasiado, me hundo", admitió, revelando que "ya no me quedan fuerzas" y que hace este parón porque necesita "recuperar mi alegría, quererme a mí mismo y ser yo".

Pero claro, como todo buen celebrity ha vuelto. Y lo ha hecho por todo lo alto. Con un desnudo que ha dado mucho que hablar y que en cuatro días acumula miles de reacciones de todo el mundo del famoseo. Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí. Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar. Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.