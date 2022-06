El Salón de Moda Flamenca celebrado en Sevilla en los últimos días, SIMOF, nos ha dejado grandes momentos. Eva González desfilando muy emocionada y sin poder contener las lágrimas después de un obligado parón de dos años a causa de la pandemia, Olga Moreno - de lo más sonriente - Anabel Pantoja y Belén Esteban mostrando su apoyo a Raquel Bollo en su debut como diseñadora flamenca, Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo presumiendo de la buena relación que mantienen desde hace años... y, sobre todo, el debut 'oficial' de Cayetana Rivera y su nuevo novio, Manuel Vega.

Y es que, feliz y enamoradísima, Tana ha hecho su primera aparición pública con el joven con el que lleva saliendo varios meses. Un atractivo empresario sevillano, perteneciente a una adinerada familia muy popular en Andalucía, diez años mayor que ella y con el que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, dejando a un lado su habitual discreción, asistió al desfile de Lourdes Montes en SIMOF.

Un joven con el que los padres de Tana están 'encantados' pero que presuntamente despierta recelos en parte de la familia Alba. Y es que tal y como publica 'Informalia', algunos familiares - cuya identidad no ha trascendido - no estarían nada contentos con este noviazgo ya que consideran que Manuel, conocido empresario nocturno, está "muy vivido" a sus 33 años.

Una información a la que Francisco Rivera, muy molesto, ha reaccionado pidiendo respeto para Cayetana: "Que la dejéis tranquila, que ella no tiene que soportaros a vosotros. ¡Que respetéis a mi hija por favor y su intimidad!" ha exclamado enfadado.

Además, el diestro prefiere mantenerse al margen de la última polémica protagonizada por su hermano Kiko Rivera.

Francisco Rivera desvela por fin su relación con Cayetana Martínez de Irujo

Completamente recuperado del Covid que le obligó a pasar confinado buena parte de las navidades, Francisco Rivera ha retomado con fuerza su faceta de entrevistador en 'Espejo Público' compartiendo una sincera y divertida charla con el cantante de 'La Unión', Rafa Sánchez, en la que, de manera espontánea, ha salido el nombre de Eugenia Martínez de Irujo.

Sorprendido por la cercanía del diestro y aplaudiendo cómo maneja una vida que ha sido pública y mirada con lupa desde el día de su nacimiento, el artista no dudaba en contarle a Fran que ha coincidido en diferentes 'saraos' con 'La Duquesita' - sobrenombre cariñoso con el que muchos llaman a la hija de la Duquesa de Alba - destacando que es una chica muy simpática y divertida.

"Lo es", respondía entre sonrisas Francisco, desvelando que "ahora" tiene "muy buena relación" con la madre de su hija Cayetana, con quien estuvo casado durante cuatro años y con quien, después de años de distanciamiento e incluso de enfrentamientos en los tribunales por la custodia de la niña, ahora se lleva a las mil maravillas. Y buena prueba de ello es que Eugenia fue uno de los rostros conocidos que asistió a la Goyesca de Ronda el pasado mes de septiembre, demostrando el buen 'rollo' que tiene con su exmarido.

"No soy nada rencoroso", confesaba Fran a Rafa Sánchez, añadiendo segundos después "solo con dos personas pero no las voy a decir aquí". "El Loco de la Colina siempre dice que va a escribir un libro llamado 'Mis queridos hijos de puta' y debería hacerlo yo", aseguraba entre risas.

Unas declaraciones que el hijo de Paquirri ha vuelto a hacer en el plató de 'Espejo Público', explicando con humor que "sería un libro sin rencor, pero que quede. Contar a la gentuza que me he encontrado y la gente que se ha portado mal conmigo y las putadas que me han hecho".