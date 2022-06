Antonio David Flores regresa por sorpresa y de una manera diferente a Mediaset. El excolaborador de programa como 'Sálvame' y 'Crónicas Marcianas', entre otros, se ha colado en la Junta General de Accionistas del grupo audiovisual después de comprar un número desconocido de sus acciones.

La aparición de Antonio David Flores en la Junta General de Accionistas de Mediaset tiene lugar más de un año de su despido. La compañía prescindir de él como colaborador en todos sus programas después de que Rocío Carrasco relatase el infierno vivido con durante su matrimonio y tras su separación, detallando escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico.

"Lo que se ha puesto de manifiesto es un ejercicio cínico sobre el machismo, ya que, habiéndome acusado frente a lo dictaminado por la Justicia como maltratador y ejecutor de violencia vicaria, incluso con un rótulo el día de mi despido, el 22 de marzo de 2021, con el número 016"

"Si se les hubiese acusado a ustedes o a sus hijos ante millones de espectadores como maltratadores o de ejercer la violencia vicaria con una resolución judicial de sobreseimiento, ¿hubieran podido confeccionar uno de estos estados no financieros en los que se hiciera costar que dicho documental hubiera sido un punto de inflexión en la mirada sobre la violencia machista?"

"Les deseo a todos los componentes de la Junta muchísima suerte en este nuevo año, que los planes que tengan en mente tengan sus frutos y nuestra recompensa como accionistas"

Desde la Junta de accionistas han pedido a Antonio David que no se excediera en el tiempo de intervención. "Hemos tomado nota de todas sus peticiones, que serán oportunamente contestadas".

Minutos antes de que la noticia saliera a la luz, María Patiño lanzo un preocupante mensaje a través de su cuenta de Twitter. Unas palabras que, quizá por los nervios o las prisas, tenía varias faltas gramaticales pese a su corto texto. "Estoy vejada, humillada y acosada por una padre y su hija. La familia Flores y no le voy a callar".

Estoy vejada, humillada y acosada por una padre y su hija. La familia Flores y no le voy a callar — Maria patiño (@maria_patino) 20 de abril de 2022

Posteriormente , publicaba otro mensaje en el que se apreciaba un tono más duro. "Es una vergüenza la utilización del acoso, de la violencia mediática, de la humillación y se acabó el silencio!!".