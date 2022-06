Naomi es la hija del cantante Francisco González Sarriá y Denia Apolinar. El cantante ha acudido al juicio por la manutención de su hija, con la que no tiene ningún tipo de relación.

El cantante Francisco se ha enfrentado a un juicio por la manutención de su hija Naomi. Para la joven de 21 años era la ocasión perfecta de estrechar lazos con su padre, pero no ha sido así. Según cuenta Naomi su padre no quiere ningún tipo de acercamiento con ella, la desprecia.

Desde los pasillos de Telecinco, Naomi ha confesado estar hundida: "Ayer en el juicio Francisco no me dirigió la mirada. Mi madre dice que vio como me miró de reojo, pero no se atrevió a mirarme a la cara". "Me sentí fatal, fue vergonzoso, y yo no merezco este desprecio", confiesa Naomi.

Enfados, gritos, altercados y peleas durante la emisión de Socialité

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

El programa del corazón se ha convertido en líder de audiencia en su franja horaria gracias a sus polémicos reportaje y al estilo propio de la presentadora, querida y odiada por el público a partes iguales.

La noticia con la que durante esta tarde "cebaron" todo el programa también fue de esas que dejan huella entre la audiencia. La dirección del formato producido por la Fábrica de la Tele para Mediaset informó de que tenían en exclusiva las imágenes de una famosa "muy famosa" peleando por su hija para que la adolescente no se fuera con malas influencias. Al final la famosa (que resultó ser la hija supuestamente ilegítima del cantante Francisco), fue la que envió las imágenes al programa.