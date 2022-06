Duro golpe para Miguel Ángel Cabrera, excomponente del grupo musical Camela. Su hijo de 18 años ha fallecido en un accidente de tráfico tal y como el mismo ha explicado a través de su cuenta oficial de Instagram.

En un vídeo de 11 minutos de duración, el ex teclista de Camela ha querido dar las gracias por "todas las muestras de cariño que ha recibido". "No recuerdo nada de aquellos momentos y el día 4 de marzo falleció con 18 años". Hago este vídeo porque tengo un montón de mensajes. El 24 de abril es su cumpleaños, me cuesta muchísimo hacer este vídeo pero creo que merecéis un poquito saber lo que ha pasado. Hasta día de hoy no puedo ver ninguna foto de él, ningún vídeo, porqué no puedo", ha contado.

"Intentad ir despacio por la vida, no cojáis el coche bebiendo. Fue todo provocado por el exceso de velocidad, en un sitio por el que no debía", ha explicado. "A mi hijo lo tengo como un héroe. Donamos su órganos y gracias a sus órganos se han salvado seis personas, 3 niños pequeños y tres adultos", contaba entre lágrimas. "Me cuesta mucho hacer este vídeo aunque creo que a él le habría gustado. "Estaré ausente de las redes y siento este demacraje, pero no me apetece nada. Hago este vídeo solo para agradeceros los cientos de mensajes", terminaba.

Miguel ángel Cabrera también puso un texto en Instagram sobre su hijo. "Amor mío lo que te quiero, santito mío mi niño, que no me decía una palabra más alta y te lo has llevado. Te amo hijo mío, siempre voy a estar contigo".

El miembro fundador, teclista y compositor de Camela, Miguel Ángel Cabrera Jiménez, abandonó el grupo en 2013 ante la falta de acuerdo con sus compañeros respecto a las aportaciones por él sugeridas en esta ultima década, así como por su "necesidad de emprender nuevos proyectos donde volcar sus ilusiones", informa la discográfica EMI.

Miguel ha sido el compositor de muchos de los éxitos de Camela y sus canciones ya forman parte de la historia de la música española de los últimos veinte años.

Muchas han sido las especulaciones sobre si los miembros de Camela escribieron a su excompañero en este duro momento. Pero parece que ha sido así y que los mensajes han ayudado bastante a Cabrera tal y como ha comentado en sus redes sociales. "Gracias Dioni por tu conversación de ayer, me ayudó mucho esas dos horas. Y a ti angeles lo mismo, me habéis demostrado en estos momentos tan malos en mi vida que estáis ahí, que años tan bonitos pasamos, aunque tuviéramos nuestras tonterías, (Como me dijiste ayer Dioni, comparado con lo que me a pasado es mie…da) Gracias compañeros míos, y gracias por estar ahí. Camela a sido, es, y será mi vida siempre.", escribía. Un mensaje que Dioni contestaba. "Y como ayer te dije, te lo repito de nuevo... Mi familia y yo aquí estamos para lo que necesites".