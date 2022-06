Ser colaborador de Sálvame da alegrías y disgustos. Estar presente cada tarde en el programa que de una o de otra manera marca el rumbo de la actualidad del mundo del corazón en este país tiene su parte positiva pero también enciende los odios y las envidias como no podía ser de otra manera y eso lo sabe bien Rafa Mora.

El joven fue uno de los tronistas más polémicos en su día en Mujeres y Hombres y Viceversa. Ya desde que comenzó en el programa su actitud chulesca dio mucho que hablar. Tanto que estaba claro que en cuanto dejase ese formato iba a heredar otros de Telecinco. Y acabó recalando en el principal programa del cotilleo de Mediaset.

Fue en Sálvame en donde consiguió su fama definitiva y en donde consiguió conocer a personas que le abrieron de par en par las puertas del mundo del espectáculo. Tanto que ha hecho grandes amigos. No esconde que es uno de los mejores amigos de participantes en programas de la cadena como Gran Hermano o de otras personalidades del mundo del espectáculo como Kiko Rivera. Pero si por algo se ha distinguido Rafa Mora también es por todo lo que ha dado que hablar su vida privada y personal. No en vano han sido muchos los que han comentado su relación con Macarena, la joven con la que lleva años pero que no está exenta de polémica.

El caso es que Rafa Mora también es muy famoso en redes sociales, en donde no duda en presumir de su vida de lujo y dinero. Hace unos días él mismo colgaba un vídeo en el que se le veía comprando un Mercedes todoterreno nuevo. Se veía como salía del concesionario de coches, como le quitaba la funda al coche y como se subía por primera vez.

Entre los que comentaban en las redes sociales muchos le felicitaban por la compra pero también había otros que le alertaban de lo irresponsable que había sido su actitud mostrando la matrícula del vehículo a todos sus seguidores en redes sociales. Un actitud que puede suponer que se ponga en peligro porque no es el primer famoso que ha tenido algún problema por culpa de colgar demasiada información en Instagram.