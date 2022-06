Laura y Luca no conectaron desde el principio en su cita en 'First Dates' este viernes. Ella demostró ser una chica un tanto peculiar desde el principio y dejó claro que no se lo iba a poner nada fácil a su pretendiente. "Cuanta menos gente haya alrededor mío, mejor", llegó a asegurar.

Durante la cena, Laura no ocultó que Luca no era su prototipo de hombre y se quejó del ruido que hacía al masticar. "Yo no puedo escuchar a la gente masticar", afirmó. La cosa pintaba mal y empezó a torcerse de forma definitiva cuando le espetó al chico que tenía "pinta de golfo". No había nada que hacer. El 'feeling' entre ambos brillaba por su ausencia. "Eres maja pero no tendría otra cita", le dijo Luca, demostrando una educación que le faltó a Laura, quien le dedicó una despedida que pasará a la historia del espacio de citas: "Con Dios, y a chuparla a Parla". Carlos Sobera abandona uno de sus programas más importantes. Así lo ha reconocido ya el presentador y también lo ha anunciado Mediaset, el grupo para el que trabaja habitualmente. La decisión del presentador ha sorprendido y apenado a sus seguidores. El programa en cuestión no es otro que "First dates". El presentador vasco ha decidido no presentar la versión crucero del popular concurso de citas, porque es incompatible con uno de los últimos grandes proyectos en los que se ha embarcado. El programa en cuestión es "Secret story". Se trata del último gran celebrity de Mediaset, que es copresentado por Sobera. En él se juntan diversos famosos que ocultan algún aspecto de su vida. Su misión, además de convivir, es tratar de que nadie se lo desvele. Por este motivo, Sobera ha tenido que abandonar "First dates". Eso sí, en su versión crucero. Y es que la obligación de trasladarse al barco del programa imposibilitaba a Sobera seguir con ambas producciones.