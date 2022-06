Marta Riesco está de celebración. Y es que este martes la reportera celebra el que probablemente sea el cumpleaños más especial de su vida, ya que la suerte le sonríe tanto en el terreno personal como en el profesional y en las últimas se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la pequeña pantalla.

Pero... ¿Cuántos años cumple? Es un tema que ha provocado un sinfín de especulaciones desde que la reportera confesó hace unos meses que tenía 32 años, una edad un tanto sospechosa, puesto que tiempo antes posaba soplando 33 velas de su tarta de cumpleaños. ¿Cumple 33, 34 o se ha quitado años en un gesto de coquetería?

Tirando de sentido del humor, Marta ha respondido a la pregunta y, comparándose con Marujita Díaz y Sara Montiel - ya que las grandes estrellas suelen quitarse años - en el vídeo que ella misma ha montado para celebrar su cumpleaños en 'El programa de Ana Rosa', ha confesado que cumple 35 años.

Y en un día tan especial, la reportera ha recibido en las instalaciones de Mediaset unos globos gigantes de color azul con forma de 35 y un inmenso y precioso ramo de rosas rojas con una nota en la que se podía leer: "Te amo. A.D".

Recientemente, en una entrevista, Sonsoles Ónega pregunto por su edad a la periodista y ella respondió 32. Sin embargo, acaba de cumplir 35 años. La presentadora no entiende porque la intérprete de 'No tengas miedo' le mintió y no ha podido evitar pedirle explicaciones.

"La verdad es que cumplo 35. Mentí, pero no mentí pensando que estaba diciendo una gran mentira. No mentí conscientemente, porque si me quito años, me quito bien. No creo que esté en una edad para quitarme años. Con los nervios dije que tenía 32 años. Después me llamó mi madre y me preguntó: "¿Pero por qué dices que tienes eso años?", ha explicado.

"Obviamente, en Instagram tengo fotos donde se ven los años que tengo. De repente se hizo una bola enorme: 'La gran mentira de Marta Riesco'. No descarto en un futuro quitarme años cuando empiece con los cuarenta y tantos, pero ahora no", asegura.

Como su cumpleaños ha caído en martes, la periodista no lo celebrará hoy - no sabemos si lo hará en la intimidad con Antonio David o no porque no ha querido confirmarlo - pero sí ha adelantado que hará una fiesta por todo lo alto este viernes con su círculo más cercano, en la que probablemente será su primera aparición pública con el excolaborador.

Un cumpleaños en el que Marta ha confesado que le "encantaría" que estuviese Rocío Flores, sobre la que una vez más se ha negado a hablar, evitando confirmar si la ha felicitado en un día tan especial.