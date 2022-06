En esta época que vivimos, que estamos disfrutando de muchos reencuentros de personajes de series que han formado parte de nuestro crecimiento y evolución como espectadores, esperamos ansiosos que se produzca el de 'Upa Dance', que parece que ya se está cociendo. Eso sí, habrá ausencias, así nos lo ha confirmado Toni Acosta, hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha dicho.

La actriz nos ha confesado -para tristeza de todos sus seguidores- que no formará parte del reencuentro de 'Upa Dance' aunque le gustaría: "De momento no, mi personaje no cuentan con él. No lo sé, que luego es verdad que suceden cosas, pero de momento no. Es muy atractivo para un actor retomar un proyecto 18 años después, lo tengo muy presente porque me quedé embarazada en la serie y mi hijo cumple 18 años. Para mí es un viaje que tampoco soy la misma persona ni la misma actriz, sí que me gustaría".

En cuanto a la maternidad, Toni nos asegura que lo lleva muy bien: "Yo muy bien. Es muy bueno. Es que me gusta mucho ser madre, me gusta la maternidad, el acompañamiento, el aprender con ellos, me gusta".

Pregunta obligada la del estado de salud de Raphael después de haber dado positivo en Covid: "Lo explicó él muy bien, es asintomático, está deseando dar negativo para seguir trabajando". Y es que recordemos que el fin de semana pasado eran los hijos del artista los que nos confirmaban que se encontraba perfectamente, simplemente estaba guardando la cuarentena correspondiente.

En la era de la nostalgia no podía faltar un regreso de 'Un paso adelante'. La mítica serie de los 2000 vuelve bajo el título de 'UPA Next' y, tal y como ha conocido en exclusiva YOTELE, ya tiene un primer fichaje confirmado: Miguel Ángel Muñoz.

El actor, que interpretó a Rober en la ficción juvenil de Antena 3, vuelve a la serie que le lanzó al estrellato junto a otros compañeros como Beatriz Luengo, Pablo Puyol o Mónica Cruz, con los que formó el grupo 'UPA Dance'. La historia de ‘UPA Next’ retoma el universo de ‘Un paso adelante’, por lo que Muñoz volverá a encarnar su papel.

‘UPA Next’ actualizará lo que ocurrió en ‘Un paso adelante’ y reabrirá las puertas de la escuela ‘Carmen Arranz’ con nuevos alumnos. Para ello, la serie está llevando a cabo un largo proceso de casting con el que seleccionar a nuevos talentos jóvenes protagonistas.

‘Un paso adelante’ supuso una revolución en el panorama de las series españolas con la introducción del género musical en la ficción. Emitida en Antena 3 de 2002 a 2005, con una media de 3,6 millones de espectadores obtenidos a lo largo de 6 temporadas y con capítulos que superaron los 4,7 millones de seguidores.

Producida por Mediapro, la serie se suma así a otros regresos que han tenido lugar en Atresplayer Premium. 'Física o química' tuvo un especial de dos episodios, mientras que 'Los hombres de Paco' volvieron con dos temporadas nuevas. Además, la cadena confirmó que 'Los protegidos: el regreso' tendrá segunda temporada tras los primeros cuatro episodios de su 'comeback'.