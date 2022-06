Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

Tiempos de emociones fuertes en el plató de Pasapalabra. La "Silla azul", en el inicio del concurso, mandó para casa a Jaime Conde tras 102 episodios. Aunque triste, el onubense, eso sí, no es va con una mano delante y otra detrás, sino que se lleva un suculento premio: 70.800 euros. Pero, ¿cuánto de ese montante se queda Hacienda?

No es la primera vez que nos sorprendemos al ver cuánto dinero de un premio gordo se queda el fisco. Mismamente, en "Pasapalabra", donde se ha entregado el premio más alto jamás dado en la televisión en España. Fue el año pasado y el agraciado resultó ser Pablo Díaz, que se embolsó 1.828.000 euros. Aunque resulta una cifra realmente alta, ese no fue el dinero que finalmente se llevó el tinerfeño.

Si bien, el caso de Jaime es distinto. El ya exconcursante de "Pasapalabra" acumuló 70.800 euros durante su estancia en el programa. Fueron 102 programas. Ahora, lo que muchos se preguntan es si ese dinero irá a parar directamente a su bolsillo o tendrá que hacer un "peaje" en Hacienda.

Efectivamente, las arcas públicas se llevarán un puñado del premio de Jaime. Más concretamente un 22,5%, que en este caso asciende a 15.930 euros, por lo que el andaluz se embolsará finalmente la nada desdeñable cifra de 54.870.

Eso sí, en su próxima declaración a Hacienda, Jaime deberá registrar estos ingresos por los que tendrá que pagar su correspondiente cuota de IRPF.

La marcha de Jaime supuso un duro golpe también para Orestes, su eterno rival, que no pudo dejar de llorar durante su despedida. Pero el programa sigue y Orestes trata de no perder la sonrisa. Sus chistes divierten a los presentes y a los espectadores que siguen el programa desde casa. No obstante, una última broma acabó con una contundente frase de Roberto Leal. "Me está diciendo por dirección que eran cinco segundos, pero que por el chiste te quitan dos, ¿vale?" le decía el presentador entre risas. Un comentario que hizo notar una vez más el buen ambiente que hay en el plató del programa.

El humor de Orestes se paga caro en #Pasapalabra. 🙉 ¿Cómo de bueno será el chiste para que la dirección del programa quiera quitarle dos segundos? 🤫 Te lo contamos aquí 👉 https://t.co/D0rW0k1LfN pic.twitter.com/T3lfvSdi5w — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 8 de abril de 2022

Así es Fer, el concursante de Pasapalabra que ha roto la racha de los rivales duraderos

Elías Álvarez "echó" a Jaime Conde tras 102 programas en "Pasapalabra". Asturiano de nacimiento, lleva 30 años viviendo en el Puerto de Santa María (Cádiz). Es ingeniero naval y se reconoce un amante de los barcos y un fanático del golf. A su llegada al programa se definió como un hombre muy competitivo.

Ahora ocupa su lugar Fer, quién ha roto la racha de los rivales duraderos en Pasapalabra. Ya lo dejaba entrever Elías antes de enfrentarse a Fer en la ‘Silla Azul’: “Lo que eran mariposas en el estómago son mosquitos tigre”, reconocía sobre los nervios ante la prueba. Un doble fallo le hacía, momentos después, quedar eliminado ante el aspirante a su puesto. El nuevo concursante se llama Fernando García y llega de Madrid. Es profesor de matemáticas jubilado, aunque domina las letras tan bien como los números porque también es aficionado a escribir, además de a la lectura y al ajedrez.

En su presentación, hemos descubierto que siempre lleva un libro en la mano y también que tiene relatos cortos. Está empezando una novela y tiene otra terminada.