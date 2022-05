El pasado 13 de diciembre España se consternó por la muerte de Verónica Forqué. La reputada actriz, que sólo unos meses había participado en "Masterchef Celebrity", había mostrado ciertos síntomas de inestabilidad emocional. Si bien, pocos pensaron que pudiese llegar a suicidarse. Ahora, Antonio Resines, quien fue su compañero, no duda en señalar a los usuarios que la insultaron en redes sociales como parte del problema que derivó en su muerte. "A esos los cogía y los fusilaba".

Todo tuvo lugar en "Lo que tú digas", el podcast de entrevistas de Álex Fidalgo. Fue allí donde Resines se pronunció sobre la situación de Forqué. "Yo no he visto lo que pasaba. Pensé que estaba actuando, porque me decían que estaba muy desquiciada, muy rara. Pensé que quizás era un papel en ese programa, que no sé cómo funciona ni nada, pero no me gusta en absoluto", comenzó explicando el actor.

Su explicación continuó: "Creo que en las redes sociales, que son una puta mierda, creo que la machacaron. ¿La gente no tiene otra cosa que hacer que meterse con gente que está en situación de desamparo y de cierta debilidad?", se preguntaba Resines, que no dudaba en cargar contra ellos: "Los cogía a todos y los fusilaba yo personalmente. No te puedes meter con la gente débil. ¿Qué eres, un hijo de puta?".

Y es que Resines considera que eso fue lo que terminó por hundir a Verónica Forqué. "Eso creo que la desestabilizó lo suficiente como para que llegase a decir que no podía más con su cuerpo y que se iba (del programa)", afirmó.

Tras la muerte de Verónica Forqué, "Masterchef Celebrity" recibió duras críticas. Y es que fueron muchos los que señalaron a la dirección del programa como culpables de que la actriz madrileña acabase por quitarse la vida.

Durante la última edición del programa, en el que participó Verónica Forqué, la actriz dio síntomas de desequilibrio mental, tal y como afirmaron algunos de sus allegados. Ella terminó por abandonar el programa, lo que muchos achacan a la . Si bien, algunos de sus compañeros aseguraron que ella mismo decía que se iba por tener coronavirus.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.