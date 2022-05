Omar Montes es uno de los concursante de "El desafío". La segunda temporada del programa de Antena 3 cuenta con el cantante como uno de sus concursantes estrella.

Al madrileño le ha tocado para esta semana hacer el reto de la apnea. Y ha confesado que está sufriendo mucho por ello. "Lo primero que he pensado es: 'Omar, qué mal lo vas a pasar'", afirma que pensó cuando hizo su primera prueba. "El primer pensamiento ha sido negativo", ha abundado.

"Al ver que me quedo sin aire me da mucha ansiedad. El asma hace que se me cierren los pulmones y me pongo triste y me frustro, porque no duro más de dos minutos", ha lamentado.

"El Desafío" es un concurso de Antena 3 que se estrenó en 2021. Se trata de una idea original de Pablo Motos y Jorge Salvador. Está presentado por Roberto Leal. En el programa ocho famosos se someten a una serie de pruebas para las que se preparan durante una semana.

Las pruebas son valoradas por un jurado formador por Juan del Val, Tamara Falcó, Santiago Segura y Pilar Rubio.

En la presente edición el elenco de "El desafío" está formado por "El monaguillo", Jesulín de Ubrique, Juan Betancourt, Lorena Castell, María Pombo, Norma Duval, Omartes Montes y Raquel Sánchez Silva.

El piragüista y modelo Javier Hernanz está sustituyendo actualmente a Juan Betancourt.

La primera tempora de "El desafío" cosechó una cuota de pantalla media del 16,6%, que subió al 20% en la gran final. La segunda edición ya está en el 18,5%.