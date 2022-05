"Torito" es uno de los reportes del corazón más conocidos de España. Su estilo desenfadado y su particular estética le convierten en alguien fácil de recordar. Recientemente un excompañero suyo ha recordado algunas anécdotas con él. "Estaba muy loco", ha asegurado.

El excompañero en cuestión es Enric Escudé. El que fuera presentador de Megatrix y reportero del Programa de Ana Rosa, entre otros, coincidió con "Torito" en TNT. Fue consultado por sus seguidores en redes sociales sobre la relación de ambos y no dudó en hablar sobre ello.

Tal y como relata Escudé, conoció a "Torito" mucho antes de que coincidiesen en "TNT. "Mi novio le hizo un casting y le metió en 'Vitamina N' y le hizo hipermega famoso", ha comenzado a explicar el ex de Megatrix, quien afirma que la relación de amistad era tan estrecha que llegó a ir de viaje a Menorca a casa de los padres. "Fuimos a una cala y de repente se sacó el bañador y se bañó desnudo delante de nosotros. Me llamó la atención porque fue como: '¿Y esto a qué viene?'. Era así, estaba muy loco", asegura.

Asimismo, Escudé habló de la relación de ambos tras romper con su novio. "Cuando lo dejé con mi pareja ya nunca más volví a saber nada de él. Volví a coincidir en 'TNT', nunca me preguntó cómo estaba a nivel personal, y ahí me di cuenta de que era realmente amigo de mi pareja y no mío", relata Escudé con cierta pena: "Es el típico caso de que cuando una pareja se rompe también se rompen las amistades y la gente se decanta".

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

El niño de la Nocilla

Hay anuncios míticos que han marcado a toda una generación. Uno de ellos son los de Nocilla, una de las meriendas fetiche de los nacidos en los 70 y 80 del pasado siglo. Su popularidad ha servido, no sólo para que los niños de aquella generación no olviden el producto, sino para que recuerden también a los protagonistas de los spots. Uno de los más célebres es Enric Escudé, que tras protagonizar los comerciales tuvo una fugaz trayectoria en televisión. "Pensaba que tenía que estar todo el día cuidado el cuerpo y haciendo dieta", afirma ahora el actor y modelo.

Tal y como el propio Escudé relata, su debut en el mundo de la publicidad fue en el anuncio de Nocilla. Bajo el eslogan "la merienda de los hombres fuertes" se convirtió en uno de los niños más conocidos de finales de los 80. El anuncio en cuestión es de 1989.

Posteriormente Escudé ganó un concurso de una agencia de modelos, lo que le permitió trabajar por diversas partes del mundo cuando no era más que un adolescente. "Me perdí tener un grupo de amigos, salir de fiesta...", rememora ahora el actor y presentador catalán.

Y es que tal y como cuenta ahora, echando la vista atrás, Escudé se tomó con máxima profesionalidad el trabajo desde un principio. "Pensaba que tenía que estar todo el día cuidando el cuerpo, haciendo dieta...", confiesa, al tiempo que reconoce que, si volviese atrás, seguramente no habría hecho lo mismo: "Si trabajas con serenidad te va mejor".

Tras sus pinitos como modelo, Escudé volvió a la primera línea como presentador de Megatrix, uno de los programas infantiles más vistos en los años 90. Después participó en otros espacios de éxito nacional como TNT, un "late" que no gozó de gran fortuna.

Durante su etapa en Megatrix, Escudé mantuvo una relación sentimental con Jordi González. Así lo ha reconocido a través de sus redes sociales. Afirma que el noviazgo no acabó como esperaba, y que tras la ruptura él le pidió que cortasen todo tipo de contacto.

Asimismo, ha revelado públicamente que tras saberse que era homosexual sufrió acoso en Megatrix. "Más hombre", "se te nota la pluma", dice que le apuntaban por el pinganillo desde la dirección del programa.