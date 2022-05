Hace unos meses salía a la luz la trama de falsificación de pruebas PCR y pasaportes Covid... una información que nos dejaba boquiabiertos porque muchos rostros conocidos de nuestro país estarían supuestamente implicados, como Omar Montes, Verónica Echegui, Ález García o Abraham García.

En esta ocasión, Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con Abraham y nos ha asegurado que va a tomar medidas para que no se le acuse de haber comprado un pasaporte Covid falso: "al final, se me está acusando de algo sin que un juez lo dictamine. Yo también voy a tomar medidas". De momento no se ha visto perjudicado por las acusaciones pero prefiere tomar medidas en el asunto antes de que eso ocurra: "sí, por supuesto porque al final, se me está acusando de algo grave y me está perjudicando, no a nivel personal ni profesional, pero me puede perjudicar".

El que fuera concursante de realities en televisión, defiende que no tiene nada que ver con el caso y desconoce cómo se ha relacionado su nombre con el del resto de acusados: "sí, no sé por qué. No tengo nada que ver con esto. Yo estoy vacunado y todo pero no sé por qué se ha filtrado mi nombre ahí, tendré que descubrirlo yo también".

Abraham García nos aseguraba que ha hablado con amigos suyos de la Guardia Civil y le han asegurado que no corre peligro alguno: "Tengo amigos guardia civiles que me han dicho Abraham, hemos intentado buscar a ver si se te acusa de algo y nada, cero", eso sí, prefiere no dar su opinión sobre Verónica Echegui y Álex García: "si te digo la verdad, no tengo ni idea. Yo te hablo de mí y por mí. No sé los demás qué situación tendrán".