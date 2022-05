Sálvame da para mucho. Y sino que se lo digan a los colaboradores que cada tarde se sientan en el plató del programa de la principal cadena de Mediaset España. A lo largo de los últimos años han sido varios los que han pasado por este formato con más o menos éxito. Todo depende de la percepción que tenga el público de cada uno de ellos. Pero si alguien ha tenido mucho cariño por parte de la audiencia esa ha sido sin duda Belén Esteban, que ahora parece estar de nuevo en racha con su nueva empresa. El caso es que la de Paracuellos faltó varios días a su programa hace tiempo y volvió la semana pasada para contar lo que le había pasado: se había contagiado de Covid. Ni estaba embarazada como decían algunos ni había tenido problemas con su pareja.

Belén Esteban está ya a pleno rendimiento. Y quiso aclarar alguno de los rumores que se han dicho en las últimas semanas. El primero: el de que cobraba miles de euros de sálvame. “Yo si no vengo no cobro y durante estas semanas que he estado mala y con cosas de mi empresa de alimentación no he cobrado”, señaló.

Pero no solo está de vuelta en el Sálvame diario. También en la edición Deluxe que este sábado se centró en la vida y milagros de Rocío Jurado con la emisión de un documental con el que se esperaba ganar audiencia y vencer de esta manera a la final de Tu Cara Me Suena que se emitía en Antena3, la principal cadena de Atresmedia y que se suponía que iba a tener mucha audiencia.

El caso es que tras ese momento de Rocío Jurado llegó el polígrafo sexual de Carmen Borrego. Y ahí se dijo de todo. Entre otras contó anécdotas Belén Esteban. “Yo una vez estaba en una tienda erótica cogiendo un masturbador en compañía de Belén Ro y de pronto me dijo una señora que ya sabía que era lesbiana y estaba con mi compañera. Me quedé alucinada”, sentenció. Lo cierto es que la anécdota no pasó desapercibida y provocó las risas de cuantos estaban sentados en el plató del Deluxe que en este caso estaban haciendo un polígrafo a Carmen Borrego.