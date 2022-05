Después de dos meses de 'lleno total' tarde tras tarde, Jorge Javier Vázquez y la obra teatral que protagoniza, 'Desmontando a Séneca', han echado el cierre en el madrileño Teatro Reina Victoria. Radiante, aunque sin ocultar la pena que le da que esta etapa haya llegado a su fin, el presentador confiesa que aunque "enero fue un mes complicadísimo porque nos pilló la variante Ómicron en todo su esplendor", el balance no puede ser más positivo: "La experiencia fenomenal, muy contento".

Ahora toca recargar pilas porque, como explica Jorge, "llevo dos años sin un fin de semana libre" y, aunque aun no sabe qué le deparará el futuro en lo que a su faceta de actor se refiere, sí tiene claro que no piensa en la retirada: "Imagínate, tengo 51 años, pero si he aprendido algo con esta función es que 'yo que sé lo que va a pasar mañana'. Por el momento voy a descansar un poco".

Además de por su última función teatral de 'Desmontando a Séneca', el presentador se ha convertido en noticia por asegurar hace unos días en 'Sálvame' que tenía la intuición de que Ana María Aldón se iba a separar de José Ortega Cano; algo que la colaboradora ha negado rotundamente en 'Viva la vida' y que ahora Jorge justifica, puntualizando que lo que él dijo fue "una intuición". "¿No se equivoca Conchita Hurtado? No me voy a equivocar yo, que soy vidente", bromea, asegurando que se alegra "muchísimo" de que la andaluza y el torero luchen por su matrimonio.

Por otro lado, mucho se ha rumoreado acerca de si el presentador estaría al frente de la próxima edición de 'Supervivientes', ya que diferentes fuentes insisten en que Antonio David Flores - uno de sus archienemigos - podría convertirse en uno de los fichajes estrella. Especulaciones a las que Jorge Javier ha puesto fin, confirmando que será el presentador del reality y apuntando a los seguidores del excolaborador como los artífices de estos rumores: "Sí, lo presento. No me han dicho lo contrario. Por favor, ¿de dónde salen esas cosas? Eso es la charquilla azul, que cada vez son menos".

Supervivientes es uno de los programas más conocidos de la televisión en abierto. De hecho es, sin duda, el formato en el que más confía Mediaset para que su canal Telecinco remonte en audiencia. No en vano a lo largo de los últimos años este concurso ha sido uno de los más vistos de todo el año. Pero siempre hay un factor que influye (como es lógico) en el éxito del programa: el nombre de los famosos que van a la isla a concursar.

Por el momento se desconoce cuándo arrancará este formato, que es garantía de éxito de la cadena privada y los concursantes que formarán parte de él. el año pasado Olga Moreno se alzó con la victoria en una edición envuelta en polémica dado que se emitía de manera paralela con el documental, rocío, contar la verdad para seguir viva.