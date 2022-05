Tierra Amarga es el nuevo éxito de Antena 3. Ha conseguido desbancar al todopoderoso Sálvame, el programa del cotilleo de las tardes de Telecinco que había logrado en los últimos años convertirse en un imprescindible de las tardes. Y eso que la apuesta era arriesgada. Antena 3 no podía saber si una serie turca iba a funcionar a esa hora. Lo que sí que parecía claro es que primera hora de la tarde es una buena hora poner una telenovela y que, además, las producciones turcas funcionan y mucho en el ecosistema de Atresmedia.

Pero no fueron ellos los que las descubrieron. Antes Mediaset había explotado otras con protagonistas tan renombrados como Can Yaman. Pero ahora es Tierra Amarga la que engancha a cientos de miles de espectadores por las tardes. Y no solo por las tardes. También a todas horas gracias al servicio a la carta de Atresplayer Premium, que permite ver a cualquier hora la serie que te apetezca.

Es por eso que hace unos días el agradecimiento de una espectadora se hizo viral en redes sociales. Ella agradecía a los que estaban al otro lado de la pantalla y tienen pase premium no contar nada de la serie que están viendo a la carta porque ya sabían cosas que los que lo ven de forma lineal no controlan.

En Turquía, "Tierra amarga" cosechó muy buenas cifras de audiencia. Tal y como revela Antena 3 en su propia web, "es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo".

Este movimiento no viene sino a ratificar la apuesta de Antena 3 por las series turcas, tras los éxitos de "Mi hija" y "Mujer". Las buenas cifras de audiencia de estas producciones también corrobora que las producciones otomanas tienen tirón en España. Su éxito comenzó hace un par de años, con el "boom" de "Erkenci Kus", una serie protagonizada por el galán Can Yaman que sumó miles y miles de seguidores.