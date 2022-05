Ivonne Reyes ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera profesional. Eso es algo innegable. De no ser así, sería imposible que la actriz, presentadora y modelo venezolana llevase 30 años triunfando. Si bien, una de sus últimas metamorfosis no ha gustado a todos sus seguidores, que no han dudado en criticarla por ello: "Vaya vergüenza ajena".

Ivonne Reyes comenzó su carrera televisiva en los 80 del siglo pasado. Lo hizo en su país natal, con pequeños papeles en series de calado internacional como "Cristal" o "Abigail". Llegó a España en 1990 y comenzó a salir en televisión en 1991, como azafata de "El precio Justo. Posteriormente pasó por "Todo por la pasta", "La batalla de las estrellas" o "El gran juego de la época", éste último con el que cosechó gran fama. También pasó por "Esta noche cruzamos el Mississippi", un "late night" presentado por Pepe Navarro, con el que tuvo un idilio amoroso. De aquella relación, Ivonne Reyes mantuvo durante años que tuvo un hijo que Navarro nunca llegó a reconocer. Destapan la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes Ahora, años después, una sentencia judicial, ya firme, obligó a Pepe navarro a reconocer al hijo. El presentador sigue negando la paternidad, aunque tal y como ha reconocido recientemente la abogada de Reyes, no hay ninguna prueba que desmienta que es el progenitor. Lo más reciente de Ivonne Reyes en internet ha sido "Ya son las ocho", de la que es colaboradora, "Viva la vida" y "Supervivientes", ya en 2020. Recientemente Ivonne Reyes ha destapado una nueva faceta profesional, la de "coach profesional". Así lo refleja en sus redes sociales. Y es ahí donde ha recibido las críticas. "Vaya vergüenza ajena el nivel", le han afeado a través de la red. De una forma u otra, lo que queda claro es que Ivonne Reyes ha sabido reconvertirse a lo largo de los años. Son pocos los personajes televisivos que han logrado no pasar nunca de moda en más de tres décadas.