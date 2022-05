La herencia de Rocío Jurado va a dar mucho que hablar. No sólo porque Telecinco va ir vendiendo en fascículos todo el contenido de esos convoyes con las pertenencias de la artista, sino que hay lagunas en la historia de Rocío Carrasco sobre las pertenencias de su madre.

Un total de 18 contenedores y más de 30 toneladas de documentos y objetos personales de Rocío Jurado conforman la herencia "secreta" de Rocío Jurado. Durante el programa de Sálvame Diario' la audiencia pudo conocer el contenido de uno de los camiones, el más pequeño. Pero, ¿estaba preparado? Todo hace pensar que sí. Que Rocío Carrasco sí sabía que había en el interior de ese camión porque ella misma lo puso ahí. Los trajes que ayer mostraron en el programa de Telecinco forman parte del vestuario del musical sobre la artista que produce la propia Carrasco.

Gloria Camila Ortega, testigo de todo desde el plató de Ya son las ocho, y que inmediatamente señaló que "de repente me ha surgido una duda. Si nadie conocía el contenido de los contenedores, ¿por qué se elige el contenedor número 18, el de los trajes? ¿Por qué lleva Anabel Dueñas el traje que viste en la obra sobre mi madre?".

Existen varias imágenes de la obra en la que se puede ver a Anabel Dueñas, la artista protagonista del espectáculo, con varias prendas de la más grande. Entre ellas, la bata transparente que ayer se probó Jorge Javier Vázquez.

La que también se ha mostrado algo "recelosa" con las anécdotas que ha contado Rocío Carrasco ha sido su tía Rosa Benito. "Lo que ha contado de la pulsera... No doy crédito. Esa pulsera la tenemos todos", confesaba la ex de Amador Mohedano.

Ana María Aldón, como actual esposa de José Ortega Cano, ha reaccionado en 'Viva la vida' al programa especial y lo cierto es que se ha mostrado muy crítica con uno de los momentos. A la colaboradora de la tarde le gustó el programa hasta que Jorge Javier Vázquez se puso una de las batas de la artista: "Ese momento lo vi innecesario, me chocó, no porque fuera Jorge Javier, si no porque son cosas que yo no hubiera hecho, hubo cosas que sobraron". Además, Ana María Aldón se ha mostrado muy crítica con el hecho de que "no salieran en ningún momento en el homenaje los nietos de Rocío Jurado o sus otros dos hijos, unos niños a los que ella adoraba". Con estas palabras la colaboradora de 'Viva la vida' ha lanzado un dardo a Rocío Carrasco y a la productora que preparó con ella el programa.