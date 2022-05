Tu Cara Me Suena es uno de los programas con más éxito de Antena 3 y casi de todo el grupo Atresmedia. El grupo de televisión ha intentado explotar su gran éxito emitiendo antes algunas de las galas en Atresplayer Premium, una de las plataformas que más éxito tiene entre los suscriptores españoles. Sobre todo entre los que son aficionados a las series nacionales.

No en vano el formato está más que probado que funciona. Es un éxito asegurado y no defrauda. De hecho en las dos galas que se han emitido ha sido líder con más de un 20 por ciento del share (el porcentaje de gente que elige la opción de Antena 3 entre todos los que están viendo la televisión). Pero hay una decisión de la dirección del formato que no ha convencido a toda la audiencia. De hecho a algunos les ha "echado" para atrás. Y es que para potenciar su plataforma de pago (Atresplayer premium) la cadena ofrece ahora la posibilidad de ver las actuaciones antes (incluso el programa completo) en su plataforma de pago en donde, además, se puede ver sin anuncios por poco más de 3 euros al mes. Algo que resta un poco de audiencia pero que consigue que aún más gente se sume al pago por el contenido.

Pero en estas últimas galas la mecánica del directo obligó a cambiar el modelo. O más bien impidió que se emitiera primero en una plataforma de pago. Y eso hizo que todo fuera sorpresa. Hasta el nombre del ganador, que (como siempre que hay un concurso) no gustó a todos. Buena parte de los espectadores se mostraron disgustados, por ejemplo, por el cuarto puesto de Eva Soriano. "En este programa que en teoría es de imitar no se juzga a quién imita mejor sino a quién canta mejor no siendo un programa solo de cantar", le decía un espectador.

Lo cierto es que parece que siempre que hay un concurso en televisión se genera una polémica. Y no es de extrañar ya que cada uno defienda sus posiciones y a quién, en resumen, le parece mejor para alzarse con un triunfo.