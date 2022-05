Rocío Carrasco ha acudido esta tarde el plató de 'Sálvame Diario' para aclarar cualquier duda después de que ayer demostrase con las imágenes de las cámaras del restaurante donde comió con Luis Pliego, que ella no llamó, ni habló, con Marta Riesco. Lo cierto es que si la intervención de la hija de la Jurado este martes nos dejó sin palabras, la de hoy deja sin palabras a la reportera.

"Yo no digo, yo demuestro" comenzaba diciendo Rocío Carrasco a las 18h de la tarde desde el programa y mantenía un enfrentamiento con Marta López, que cuestionaba de nuevo el relato de la protagonista en su docuserie, a lo que tampoco se quedaba callada: "Te tenía que haber dado pena cuando fuiste a Supervivientes y le empezaste a preguntar a Olga como era con sus hijos porque son mis hijos, los dos son mis hijos".

Rocío no tardaba en cuestionar las palabras de Marta Riesco y lanzaba un mensaje al aire. Si lo que ha contado de la supuesta llamada es mentira, ¿por qué habría que creerla en las informaciones que ha dado de Antonio David?: "Ahora se tienen que preguntar que si Marta ha sido la vozera del penas, todas las informaciones que ha dado antes son ciertas o no, como los carteles, que lo dio ella, del ser las ha dado todas, cada vez que había una conexión era ella, era todo ella".

Carrasco bromeaba con el silencio que lleva guardando Marta Riesco desde que ella hablase este martes en 'Sálvame': "Lleva desde ayer buscando el as debajo de la manga que no la encuentra" y aseguraba que: "Estoy un poquito cansada de tener que ir al rebufo y que todo el mundo me rete, y me diga que por qué no llama y ahora viene la última mona también para unirse porque sabe que eso me hace daño". Sin pelos en la lengua, Rocío le mandaba un mensaje a Marta: "Te voy a decir una cosa, el tema del niño se sabrá y se sabrá por mí y lo demostraré, cuándo y dónde no lo sé. Tengo que demostrarlo igual con el caso de la niña porque hay una trama en medio y muy gorda que yo no puedo entender como una administración pública se puede prestar a cambiar el padrón de mi hijo sin mi autorización, de manera unilateral, todo el mundo sabe que mi hijo vivía conmigo en Madrid "baja por cambio de residencia" este ser en consonancia con la de Málaga empadronan a mi hijo seis meses antes de mi boda sin mi consentimiento. Yo ya lo he pedido judicialmente, que alguien me explique por qué a un hijo mío se le empadrona por cambio de residencia en Málaga sin permiso de mi madre".

Con esto, Rocío dejaba claro que va a contar públicamente por qué no puede tener relación con su hijo: "Si existe un documento firmado por mí es una firma falsa y si no existe ni eso, quiero que alguien me explique como un funcionario empadrona a un menor edad de manera unilateral, quién se presta a eso" y sentenciaba: "La de Málaga y el ser son iguales, vida mía. Tu la conoces desde hace quince minutos y yo llevo bregando con el bicho desde hace veinte años, el bicho son los dos".

Al hablar así de Olga, Marta López sacaba las uñas por su amiga y pedía respeto, a lo que Rocío la ha contestado: "A mí me hubiera gustado que se me hubiese tratado con respeto, que no se me hubiese suplantado como madre, que no hubiese llegado al punto al que llegué. Es una tía que ha puesto a mis hijos en contra, ¿dónde coño vives?".

Rocío tiene claro que Olga: "Es la pieza principal para que se gestara, se gestase y se siga gestando, ella lo ha estado fomentando. Otra mujer que ve que su marido está machacando y poniendo a sus hijos en contra, nada más por amor propio le dice 'qué te pasa, se acabó', pero ella no, a ella le venía muy bien porque todo eso era dinero y estatus social económico".

Además, Carrasco ha dejado claro que la actitud de Antonio David con ella le beneficiaba a Olga: "Estaba encantada y se ha hecho la madre de quién no es, porque no son tuyos, los dos son míos, tú tienes una. El otro día dijiste que no querías que tu hija pasara por lo que han pasado los míos, yo también lo espero, que no pase por lo que tú y el padre les habéis hecho pasar".

Rocío Carrasco quiere poner el foco sobre Olga y todo lo que le ha hecho pasar durante este tiempo: "Sabes todas las situaciones, las has hecho tú junto con el ser, tú has sido participe de todo lo que me ha hecho. Siendo madre como eres vergüenza debería de darte lo que has hecho con otra madre, que soy yo".

Además, cuando Olga asegura en sus palabras que estos meses han sido un calvario desde que vuelve de Supervivientes y cómo se encuentra a Antonio David, Rocío no duda en responder: "Al ser le da exactamente igual su hija, su hijo, le das exactamente igual tú y la de la llamada. Tu matrimonio ya estaba roto antes del documental y los que habéis destruido mi vida sois vosotros, una parte. Me habéis robado el amor de mis hijos y de eso has sido tú cómplice".