Paz Padilla fue hace unos días una de las personalidades de las que más se hablaba en el mundo del corazón. En Navidad durante una conversación en redes sociales con María del Monte y Anne Igartiburu la cómica llegó a poner en duda la efectividad de las vacunas. La polémica empezó en Instagram pero luego fue creciendo poco a poco hasta que afectó por completo a su labor profesional.

Después de varias semanas alejada de los focos días después de que estallara la polémica Paz Padilla volvió a Sálvame. El programa, necesitado de audiencia, sabía que había mucho enfrentamiento que explotar. Muchos espectadores se habían quejado de su presencia en el formato. Belén Esteban llegó incluso a pedir a la dirección que actuara.

Por eso Esteban y Padilla se enfrentaron en directo. La presentadora se quejó en varias ocasiones de que se había malinterpretado lo que dijo durante el directo de Instagram. Tanto se calentó el asunto que Padilla se acabó yendo del plató.

Ahora la cómica, después de dejar Sálvame, vive de su actuación en el teatro. Y ha conseguido ganar enteros gracias a su vuelta a Cádiz, su ciudad natal y en la que ha logrado una paz personal que esperaba. Incluso se encontró con una guerra, pero en esta ocasión de las buenas, de las de papelitos. "Como en mi infancia", recordaba.

"Guerra de papelillos como en mi infancia, vivir los carnavales siempre es volver a mi esencia y la de mi Cádiz. Ole ole mi Cádiz lo digo a boca llena y el que no diga a ole que se le seque la hierba buena", recordaba en sus redes sociales, en donde en los últimos meses ha recibido numerosos apoyos.

Así fue la bronca en directo:

'Sálvame' vivó una de las tardes más tensas de su historia. Belén Esteban y Paz Padilla han vuelto a verse las caras después de que la colaboradora llamara "irresponsable" a la presentadora por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el covid.. "No sirven para nada", aseguró en un directo de Instagram a escasos días de presentar las Campanadas de Mediaset.

Tras mantener un tenso enfrentamiento, Paz Padilla ha acabado abandonando el plató del programa, siendo Kiko Hernández el encargado de tomar las riendas del espacio ante la ausencia de su presentadora.

Todo ha ocurrido después de que el programa haya organizado un careo entre ambas. "No tengo ninguna intención de tener una guerra", ha comenzado diciendo Belén para, seguidamente, exponer su postura: "Cuando pasó lo del vídeo, yo puse educadamente que había cosas innecesarias. Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando".

"¿Estabas en directo? ¿De qué estaba hablando?", ha replicado Paz, poniendo en duda que Belén conociera el contexto de sus declaraciones: "Yo dije que no servía para nada en el sentido de que puedes infectarte por la variante nueva". "No me sabía bien el nombre, entre que soy disléxica y un despiste...", ha apuntado para justificar sus errores, ya que se refirió a ómicron como 'oritrón' y a Wuhan como 'Luján'.

"Dije que la gente no se puede relajar por el pasaporte covid, porque se pueden infectar igualmente", ha defendido la presentadora, que ha insistido en que sus palabras fueron sacadas de contexto: "Cogieron ese trozo, se puso en redes y se dijo que yo había dicho que no servían para nada".

"No soy ni negacionista ni antivacunas. Evidentemente el virus no entra por la ventana ni por la puerta, era una metáfora", ha continuado diciendo Paz: "Las vacunas salvan vidas, ahí están los números". Sin embargo, las explicaciones de la humorista no han convencido a Belén Esteban: "No me creo lo que estás diciendo, y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme". "Me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento... Si quieres, vamos a un juzgado", ha respondido su interlocutora.

Cuando parecía que la situación se había calmado, Belén Esteban ha estallado después de que Paz le haya hecho una pregunta: "¿Por qué no creo yo en la vacuna? Dime, te has metido en esto tú solita". En ese instante, la de Paracuellos ha exclamado: "¡La que se ha metido eres tú haciendo ese vídeo! ¡Las caras de Anne Igartiburu y María del Monte eran un poema!". En ese instante, la gaditana se ha levantado de la silla y ha abandonado el plató. "Paso, se le ha escuchado decir".

De hecho la presentadora abandonó el plató ante la amenaza de despido que se cernía sobre ella porque no había gustado en altos cargos de Mediaset su discurso. Pero su "despido" voluntario no pasó desapercibido para la audiencia. Ni para ella misma.