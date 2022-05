Anna Ferrer Padilla celebró este sábado su cumpleaños y lo hizo por todo lo alto, tampoco esperábamos menos de la influencer, ya que siempre se trabajan mucho todo este tipo de eventos personales. Tan contenta como siempre, la joven no ha dejado que nada eclipse su fiesta, ni siquiera la polémica que ha habido con ella por los Goya.

La hija de Paz Padilla nos ha explicado, para zanjar el tema, la polémica que se generó en redes por los Goya: "Yo no he mentido a nadie, no me he colado en ningún sitio y de hacer mi trabajo como el resto de mis compañeros, porque no fui sola tampoco. Y que yo no he dicho nada que no sea real. Así que bueno".

Al ser preguntada, si considera que en redes hay fijación para criticar las acciones de su madre y ella, Anna opina que no considera que es así: "No, hombre, no creo. Simplemente hacen su trabajo y buscan de a veces de donde no hay, otras de donde sí. Y entonces que yo no creo que esa fijación tampoco no somos tan importantes".

Le hemos preguntado a Anna sobre la proyección de Victoria Federica y su carrera de influencer, y lo cierto es que ha evitado entrar en detalles: "He coincidido con ella alguna vez, pero hace mucho que no la veo".

Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado también por Paz Padilla, ahora que está desaparecida del universo 'Sálvame Diario' y nos ha confesado que está muy bien alejada de la televisión: "Esta muy bien, muy tranquila, gracias por preocuparos".