Poco sabemos ya de Silvia Jato, de hecho la última noticia que tenemos de ella fue su boda secreta con Alberto Fabra, con el que mantiene una relación sentimental desde 2015. Y es que desde que desapareció de los medios de comunicación, han sido pocas las ocasiones en las que nos la hemos encontrado.

Europa Press Reportajes ha hablado con Silvia Jato y nos ha hablado de los días de su marido en la UCI durante la cuarentena: "sí, estuvo en la UCI, entre la vida y la muerte" y no dudaba en calificar esos momentos como: "terroríficos, porque no había conocimiento de nada, no había información. Las llamadas se producían una vez al día, no sabías si se salía adelante".

La periodista nos confesaba que la recuperación de su marido fue muy lenta e influyó en la familia: "muy lenta, muy lenta. El Covid destroza y hace falta tener paciencia, recuperarlo físicamente, psicológicamente también, la familia sobre todo, la familia queda muy dañada psicológicamente" y además, nos asegura que la peor parte se la llevaba la familia y no la persona ingresada: "sufre la familia, ellos, al final, una vez que están en una UCI entubados no se enteran de nada. Al final sí tienen que luchar por recuperarse y ahí es donde se dan cuenta de cómo están. Pero claro, el proceso de duelo, el proceso de desconocimiento, de no saber si sigue vivió, lo vive la familia y eso es horroroso".

Silvia se alegra de que Antonio Resines haya salido del hospital y reconoce que tiene por delante una etapa muy dura: "fíjate, yo me he llevado una alegría tremenda, de que haya salido adelante porque jo, es un ser excepcional y porque nadie desea la muerte de nadie tiene que aprender a andar, es una etapa dura, claro que sí. Es una etapa dura y poquito a poquito. Espero que se recupere, la verdad".

La periodista le ha mandado ánimos a Ana Rosa Quintana: "sabemos la lucha, tanto de los que la sufren como de los que están al lado. Pero el que la sufre, es una lucha muy potente. Desde aquí le mando un beso".

Silvia nos reconoce que quiere volver a la televisión: "en la televisión, en estos momentos, no estoy, espero estar pronto. La televisión es una droga y es una droga brutal. Yo no sé si es la gente, el calor, el equipo". Prefiere no pedir proyectos televisivos, sino que le lleguen y poder valorarlos con calma: "que no anhelo ni deseo, a mí me gusta que me lleguen los proyectos, mirarlos, evaluarlos y yo siempre he dicho que los ídolos no son para copiar, son para admirar. Lo miro también en los programas, no anhelo nada. Ha habido proyectos que me han llegado y los he rechazado".