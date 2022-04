Ángel es madrileño, pero reside en Ibiza. En 'First Dates' conoció a Denisse, una chilena que, a pesar de habérselo pasado muy bien durante la cena, no quiso tener una segunda cita. "Para tener una segunda cita hay que tener expectativas de tener algo más", dijo Denisse a la hora de tomar una decisión sobre si continuar o no conociéndose.

La negativa no sentó demasiado bien a Ángel. "Me va a recordar todo el puto mundo como al que dijeron que no", exclamó con la cara desencajada. Él le había dicho momentos antes a Denisse que tendría con ella muchas más citas. "Tendría una segunda, una tercera y una cuarta. No sé si para llegar a casarnos o formar una familia, pero sí por estar contigo. Yo me lo he pasado contigo en esta última hora mejor que los dos últimos meses", confesó antes de recibir calabazas. Denisse intentó calmar a Ángel, que estaba realmente enfadado, diciéndole que "es solo un juego". Pero el madrileño contestó con un escueto "ya, ya...", mirando hacia otro lado y deseando que el momento 'tierra trágame' que estaba vivienda llegara a su fin.