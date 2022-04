El pasado siempre vuelve y más si es un pasado no deseado. Todo ha pasado durante la emisión de Sálvame. Kiko Hernández interrumpía el debate en ‘Sálvame’ para llevarse a Lydia Lozano a solas al centro del plató del programa, que se quedaba a oscuras. El colaborador le anunciaba que Albano Carrisi ha vuelto a cargar contra ella en unas declaraciones en las que le acusa de tener necesidad de “mierda” y la aludida, aunque se ha contenido, ha terminado por derrumbarse…

Lydia Lozano, que siempre ha sido un blanco fácil acerca de este tema, se ha quedado muda y no sabía muy bien qué decir

La periodista, que ya ha pasado página de este tema informativo que dio la vuelta al mundo entero, ha repetido por activa y por pasiva que ella no iba a hacer ningún comentario al respecto. Y es que han sido muchas las veces que se le ha atacado con esta información, sobre todo haciendo referencia al fallo que tuvo en el pasado, ese que ya está olvidado y que muchos lo usan como ataque. “Hoy, 7 de diciembre de 2021, Albano Carrisi ha vuelto a hablar de ti”, comenzaba a decir Kiko Hernández y el gesto de Lydia Lozano cambiaba de inmediato: “¿Y ahora por qué? ¿Qué he hecho?”. “Lydia es una persona que cuando oigo este nombre hay algo de revolución dentro de mis pensamientos porque ha sido de verdad (…) Imagino que tenía necesidad de mierda esta mujer”, ha señalado el cantante italiano.

Piden la cancelación de Sálvame por tratar un escabroso tema en horario infantil

Llevábamos toda la semana esperando este momento y por fin ha llegado. Cuatro ha emitido este domingo el inolvidable viaje de Kiko Rivera a Nepal con Jesús Calleja y su 'Planeta Calleja' y, como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja nos ha dejado grandes titulares. Y es que tan sincero como en cada entrevista que concede, el Dj no ha pasado ningún tema por alto y ha hablado como nunca de su adicción a las drogas, de su relación con su madre y del dineral que despilfarró en el pasado por sus malos hábitos.

Sálvame ha abordado las declaraciones del DJ. Las opiniones de los comentarios han alcanzado un clímax que ha explotado en una fuerte discusión entre Kiko Matamoros y Belén Esteban. Kiko Matamoros, quien hace algunos meses reconociera consumir cocaína con regularidad, estallaba ante las palabras de su compañera provocando un agrio enfrentamiento en directo: "De eso nada, es una barbaridad que digas que el que cae en la droga es porque quiere porque no es verdad, influyen infinidad de factores, genéticos, familiares, sociales, medioambientales, vitales...". Belén Esteban, que ya estaba bastante alterada, ha terminado de estallar al considerar que Kiko Matamoros estaba justificando las palabras de Kiko Rivera: "Vas de listo, de que sabes de todo, y de algunas cosas no tienes ni puta idea, me voy de aquí porque no la quiero liar". La colaboradora abandonada el plató del programa hecha una furia: "Es mejor que salga de aquí un rato".

Ljeos de la polémica el plató en las redes sociales se ha montado otra por tratar este tema en horario infantil y más aun siendo puente. "Buen horario para hablar de drogas,si señores cada día mejor". "Un buen horario para hablar de drogas y Camellos No puedo con Rafa mora y matamoros él que no tiene ni idea El consume pero ni idea de lo que habla Y muy bien por Belén2, criticaban varios usuarios.