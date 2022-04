No se ha cortado ni un pelo. Álvaro Morte, popular por su papel como "El profesor" en "La casa de papel", ha cargado duramente contra Jorge Javier Vázquez, por su faceta como actor: "Me revienta".

Todo vino en una entrevista a la que fue sometido el actor. Hablando sobre la situación de la profesión, Morte, famoso por encarnar a "El profesor", no tuvo pelos en la lengua. "Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo, y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", afirmó con severidad el artista.

Cuando habla del Jorge Javier Vázquez actor, se refiere al montaje "Desmontando a Séneca", con el que el presentador de "Sálvame" está cosechando lleno tras lleno por toda España. Por lo que el propio Vázquez comparte en sus redes sociales, a sus pases están acudiendo la flor y nata de la sociedad española: desde actores a famosos presentadores, pasando por ministros, se han dejado ver por los patios de butacas de los coliseos en los que actúa Vázuqez.

"Sálvame" lleva diez años en antena. Desde entonces ha marcado un antes y un después en la televisión de España. Se trata de un formato fresco y muy dinámico, que emplea continuos ganchos para amarrar a la audiencia. El programa se define a sí mismo como "telerrealidad".

La guerra entre los fans de Antonio David Flores y los defensores de "Sálvame" ha acabado con un importante trasvase de público a "Tierra amarga". Si bien, el éxito de la telenovela turca no se debe exclusivamente a eso. Antena 3 supo apostar por una producción muy cuidada, que contaba con la garantía de haber cosechado buenas cuotas de pantalla en el país otomano. Además, su puesta en la parrilla ha coincidido con un gran auge de las series turcas en España.

De hecho, cada vez son más los canales españoles que apuestan por este tipo de producciones en su parrilla. "Erkenci kus", "Mi hija" o "Infiel" son otros de los títulos procedentes de Turquía que han triunfado ya en España.