Cristina Porta ha decidido dar un cambio radical a su imagen. La exconcursante de 'Secret Story' ha pasado en muy poco tiempo por muchas emociones y así, de esta manera simbólica, ha optado por iniciar una nueva etapa en la que va a lucir a partir de ahora una melena con un color más "achocolatado", tal como ella misma ha mostrado en su perfil de Instagram.

"¿Os gusta mi nuevo look? Gracias al salón más increíble y especial en el que he estado nunca: @theredbeautyclub ¡Os cuento! El viernes @oscarsioquc me hizo un tratamiento de hidratación de la marca Ybera, formulado a base de células madre de manzana para conseguir una cutícula más cerrada y pulida, favoreciendo el alisado. Y hoy @carlosortigosa_ que hace magia con sus manitas me ha diseñado un color, el CHOCOCARAMEL BONBON ! Hecho con un montaje de babylights muy finas con contouring completo, acompañándolo de un color melt para integrar el tono con la base y oscureciendo la mecha en tonalidades marrones achocolatados, acaramelados y rojizos para dar ese aspecto glossy y natural al marrón", publicaba en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores no han dudado en comentar lo guapa que estaba la periodista y lo bien que le sienta ese cambio de tono en su pelo.

Este es el parentesco de Cristina Porta con una ganadora de 'Gran Hermano'

Víctor Sandoval se tuvo que enfrentar a las críticas de la mayor parte de los colaboradores por su breve estancia en La casa de los secretos. El colaborador fue invitado a pasar unos días en 'Secret Story', donde volvió a sacar su peor lado atacando a Rafa, el favorito de la edición.

En plató, muchos tertulianos le echaron en cara su comportamiento y actitud con el concursante. Una de ellas fue Cristina Porta, que acabó enfrentada al tertuliano. Fue entonces cuando Sandoval sacó a relucir el parentesco de Porta con una ganadora de 'Gran Hermano'.

"¡Qué lista eres! Me recuerdas a tu prima, a Fresita, mi amiga, que tú no la nombras, pero yo sí", le soltó el tertuliano a la exconcursante con mucho retintín. "¿Por qué la tengo que nombrar? Y orgullosa que estoy de que sea mi prima segunda", dijo ella, provocando el aplauso del público. Él volvió a insistir con picardía: "Ah, no sé, porque no la nombras".

Lo cierto es que muchos espectadores ya conocían el parentesco con Nuria, ganadora de 'GH 5'. 'Fresita', que es como se apodó a la exgran hermana, comentó esta relación en su cuenta de Twitter cuando Porta entró en la edición con famosos: "No tenía pensado ver 'Secret Story', pero por mi prima lo voy a ver se nota los #lazosdesangre", escribió de forma cariñosa en su cuenta de Twitter.

"