Si hay una noticia de la que todo el mundo ha hablado esta semana es la de Iñaki Urdangarín y su nueva novia. Desde el programa de Ana Rosa Quintana a Sálvame o Viva la Vida todos han querido analizar lo sucedido desde diversos ángulos. Por ejemplo en el programa de las mañanas de Telecinco uno de sus reporteros, Israel López, aseguró que el autor de las fotografías es una persona que no tiene relación con la profesión periodística y que llegó a intentar cobrar 50.000 euros por las imágenes. Las intentó vender a un destacado grupo de comunicación que las rechazó y luego se les vendió a Lecturas. Fueron los responsables de esta revista los que finalmente las pagaron aunque, según la información que manejaba el propio reportero de Ana Rosa Quintana, pagaron mucho menos de lo que se pedía en un primer momento.

Por todo ello, por la repercusión de la noticia de la que habla toda España, no es extraño que en Socialité hoy hayan querido tratar también el tema. María Patiño y todos sus reporteros trabajaron en hacer algo original. No en vano Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato. Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.

Sin embargo lo que han hecho hoy para muchos ha pasado de castaño oscuro. Han lanzado un desesperado mensaje a la audiencia. Querían información sobre Iñaki Urdangarín. Evidentemente las respuestas no se han hecho esperar.

🕵️ Si tienes información de Urdangarin y su nueva novia… ¡escríbenos! Te leemos 😉 📞 670 557 075 https://t.co/CcYgQwOZb0 pic.twitter.com/4yObt1Su45 — SOCIALITÉ (@socialitet5) 20 de enero de 2022

"¿Y eso qué es? ¿No sabéis buscar información?", les llegaron a reprochar en las pocas veces amables redes sociales. Lo cierto es que otros espectadores sí que alabaron la gracia con la que se mostraron algunos de los vídeos de la nueva novia de Urdangarín. Como siempre y como cada vez que se enciende la tele hay programas y reportajes para todos los gustos.