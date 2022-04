Es una de las presentadoras del momento. Casi pongas la televisión a la hora que la pongas tienes muchas posibilidades (si escoges Telecinco) de toparte con ella. María Patiño, la periodista que se dio a conocer en el Donde Estás Corazón de Antena 3 y antes en otros formatos del corazón, está últimamente en boca de todos. Y no solo por su programa Socialité. A ella y a Terelu Campos es a las dos periodistas que la Fábrica de la Tele les ha encomendado una difícil tarea: la de subir sus tardes.

Telecinco estaba cansada de ver como su trono de las tardes se esfumaba en favor de Antena 3 y decidieron tomar cartas en el asunto. En un primer momento fue el trasvase de Pasapalabra por sentencia judicial de Mediaset a Atresmedia lo que se llevó a la audiencia. La cadena de Fuencarral lo intentó todo. Desde concursos nuevos a otros viejos como Alta Tensión. También resucitó el Tomate (disfrazado en una nueva versión de sálvame). Pero nada surtió efecto. Más bien al contrario. Antena 3 atacó con el estreno de Tierra Amarga y eso casi fue la ruina definitiva.

Ahora parece que la cosa está más estable. Pero claro a costa del trabajo de algunos profesionales. Entre otros Sonsoles Ónega que ahora hace doblete en el Mediodía y a las ocho de la tarde antes de darle paso a Pedro Piqueras. Ella no es la única. María Patiño parece no estar viviendo un buen momento. Al trabajo en Sálvame tiene que sumar Socialité y el Deluxe de tal manera que no tiene ni un día completo de descanso en toda la semana.

Eso fu,e lo que parece que intentó decir hace unas horas a través de su cuenta de Instagram en donde se sinceró de lo que le sucedía. “Hay veces que no puedo más”, relató. Pero también contó que tiene un antídoto para estos momentos de bajón. Y no es otro que llegar al plató y encender los focos. Es entonces cuando sabe que su profesión es la que le gusta y que tiene que darlo todo delante de la cámara.

Y es que, tal y como se puede ver en los comentarios que hay bajo la foto, María Patiño despierta al mismo tiempo amores y odios tanto entre la profesión como en los que están al otro lado de la pequeña pantalla. Hay espectadores que la aman mientras que otros no la valoran profesionalmente.