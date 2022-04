El pasado no se puede enterrar. Y menos cuando eres una figura pública. Eso es lo que ha debido pensar en los últimos días Rocío Carrasco, después de que en las redes sociales se haya puesto de moda un vídeo suyo de hace más de una década en el que decía una controvertida frase: "No me gustan los preservativos".

Todo tuvo lugar en un programa de televisión. Fue allí donde el presentador dio un obsequio a Rociíto. Mientras ella desenvolvía el papel de regalo, el público empezó a gritar que eran preservativos. "No me gustan los preservativos. Me gusta quedarme embarazada", gritó la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado, en claro tono de ironía. Su respuesta no pareció gustar a todo el público. De hecho, hubo alguno que le reprochó su actitud a gritos: "A mí me gusta lo que cobras". "Sí", contesto ella. Muchos años después, este clip se ha vuelto viral en redes sociales. Concretamente en TikTok, donde le han llovido las críticas. "Qué vergüenza", "para dejar abandonados a tus hijos", reprocharon algunos usuarios. También hubo quien fue comprensivo con la colaboradora televisiva. "¿No sabéis lo que es la ironía?", preguntaban algunos, en clara alusión a que Rocío Carrasco no estaba diciendo en serio esas palabras. @dramasdetv ♬ sonido original - DRAMAS DE TV Rocío Carrasco es la única hija de Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco. Comenzó a trabajar en televisión a comienzos de la década de los 90. A comienzos del siglo XXI se alejó de la pequeña pantalla. Prácticamente se le había perdido la pista, hasta que el año pasado volvió a las portadas de todas las revistas tras protagonizar una docuserie en Telecinco. La serie en cuestión fue "Rocío, contar la verdad para seguir viva", en la que Rocío Carrasco repasaba algunos de los pasajes más turbulentos de su vida, de los que culpaba, en su mayoría, a su exmarido, Antonio David Flores. De hecho, le acusaba de maltrato. Estas declaraciones conllevaron una auténtica catarata de reacciones. La más significativa la de Telecinco, que decidió prescindir de los servicios de Flores, habitual en muchos de sus programas. Esta drástica decisión supuso un cisma para la audiencia de algunos de los programas de la cadena. Especialmente de "Sálvame". Parte de los seguidores iniciaron un boicot contra el programa que acabó generándoles un importante problema de audiencia. De hecho, el programa del corazón perdió el liderazgo en las tardes de la televisión de España, siendo superada en cuota de pantalla por la serie turca "Tierra amarga".