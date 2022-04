La asturiana Lara Álvarez se ha convertido en uno de los rostros habituales y más queridos de la televisión actual. La presentadora, que triunfa en varios programas de Telecinco, se ha convertido en todo un icono de la pequeña pantalla gracias a su sonrisa perenne y "buen rollo", como comentan muchos compañeros de profesión.

La presentadora se ha querido sincerar en una entrevista reciente donde ha confesado que pese a su aspecto jovial, ha sufrido en los últimos años y que ha conseguido salir adelante gracias a la ayuda de profesionales. "Estoy en un momento profesional muy dulce, pero también de evolución. Me gusta salir de mi zona de confort. Ese buen rollo me viene de la conciencia. Es fundamental la actitud con al que uno afronta su vida. Yo soy pro terapia, pro ayuda y pro autoconocimiento. Cuido mucho mi salud mental", asegura la presentadora. "Hace poco estuve con una psicóloga del optimismo que trabaja la parte de potenciar las fortalezas así no nos centramos únicamente en lo negativo. Hay que cambiar la perspectiva. Me ayudó mucho en un momento de mi vida a centrarme, a cambiar, a saber quién era y hacia dónde quería ir", explica la asturiana.

Lara álvarez ha confesado que todo ello se debió al fallecimiento de su abuela, a la que estaba muy unida. "No iba por el camino adecuado. Fue un duelo personal pro el fallecimiento de mi abuela, algo que me produjo un desarreglo emocional. No fue por temas de fama. A mí la exposición pública no me genera ansiedad, sino todo lo contrario"

Ahora, Lara Álvarez sigue triunfando con Secret Story, programa que ahora vive su versión de personas anónimas y que no ha tenido tanto éxito como su predecesor con famosos. De hecho eso es lo que ha hecho que Lara Álvarez tampoco esté en este formato.