La revista Lecturas daba la voz de alarma a finales del mes de noviembre pero no eran los únicos. Los periodistas de esta publicación aseguraban que ya por aquel entonces estaban a punto de embargar “Cantora” a Isabel Pantoja. La cantante odría perder definitivamente Cantora por una nueva deuda que pesa sobre el 53,4% de la finca, que podría salir a subasta de manera inmediata. Un giro de los acontecimientos que eleva su deuda a casi 3 millones de euros.

Un problema económico que podría poner en peligro la herencia que Kiko Rivera recibió de su padre, un tema que ha generado una guerra entre ambos y un distanciamiento del que comenzaban a verse los primeros atisbos de reconciliación. Según señalan desde el la revista, la cantante tiene que hacer frente a una nueva deuda que pesa sobre el 52,4% de Cantora y debería casi tres millones de euros.

Cada vez que Kiko Rivera se sincera sube el pan, de eso no hay duda. Y sus declaraciones en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur están dando mucho, pero que mucho que hablar. Y es que abriéndose en canal sobre su vida una vez más el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en revelar cosas tan íntimas como cuál es el hermano al que más quiere - "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es Cayetano al que más quiero", confesaba - o el rechazo que sintió en un primer momento por su hija pequeña, Carlota.

"Es una cosa muy fuerte para mí. Cuando mi mujer se queda embarazada, por el momento que yo estaba viviendo que era muy malo por el tema de las drogas, rechazo a ese ser que hay ahí. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", contaba muy triste Kiko, echando la vista atrás y recordando uno de los peores momentos de su vida por sus adicciones.

Unas declaraciones sobre las que ahora el Dj nos ha hablado, asegurando que fue un momento "complicado complicado" pero que "gracias a Dios" está más que superado y ahora Carlota es quizás de sus hijos la que más unida está a él.

Pero no es el único que ha criticado a la Pantoja. La proliferación de personajes que tratan de ajustar cuentas con ella hace que la tonadillera no esté pasando su mejor momento. Hay quién dice que incluso hace días se avisó a sus hijos de que podía estar pasándolo mal en Cantora y que debían acudir cuanto antes.