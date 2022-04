"First Dates" siempre regala grandes momentos televisivos. Las peculiaridad de los perfiles, los cortes en las citas y la simpatía de los camareros/as son sus grandes atractivos. En el último programa, ha quedado grabada en la retina de los telespectadores una caída con final feliz porque su cita terminó rendida a sus país: "Ha sido apoteósico".

Alexandra Scarlett tenía preparado una sorpresa para su cita de ‘First Dates’. En plena cena, se levantó de la mesa para dedicarle una actuación a su pareja. “Yo los shows los preparo como si fuera la Super Bowl, ahora, después que yo sea igual de bailarina o cantante que la gente que va allí es otra cosa. Yo en mi cabeza me monto el espectáculo, el videoclip y todo lo que tú quieras”, aseguraba la artista. Y su actuación fue una auténtica atracción para los allí presentes. Con desparpajo se movió entre las mesas, interactuó con el público, pero, cuando ya iba a terminar, se cayó.

Se disponía a subir a la mesa donde estaba su cita -situada en una zona más alta del comedor- cuando le fallaron los pies.

A la artista no le ocurrió nada y todo quedó en un susto. Todo el comedor la aplaudía y pudo terminar su cita tras el percance. Lo mejor vino entonces porque cautivó a Pantodivah, su pareja durante la noche. "Ha sido apoteósico, porque todas las grandes divas al final se han caído. Si no te has caído, no eres una de las grandes. Una fantasía”, dijo tras el percance de su compañera de velada.