Nuevo e inesperado varapalo para Isabel Pantoja, que acaba uno de los peores años de su vida con una de las peores noticias que podía imaginarse: Julián Muñoz contará en televisión - con pelos y señales - tanto su polémico noviazgo con ella como toda la verdad sobre el 'Caso Malaya', que acabó con ambos en prisión. Lo hará en Mediaset y a través de su propia docuserie, que promete convertirse en uno de los bombazos de la cadena en 2022.

'No es hora de la venganza, es hora de la verdad' es el título de la serie documental con la que el ex alcalde de Marbella sigue los pasos de Rocío Carrasco y hará temblar los cimientos de Cantora ya que, como ha avanzado la cadena en la promo que ha publicado en su página web, Julián se mostrará "sincero, descarnado y sin tapujos".

Una entrevista en profundidad hecha por la periodista Paloma García Pelayo - experta en el 'Caso Malaya' además de uno de los 'azotes' mediáticos de Isabel Pantoja en los últimos años - en la que el expolítico confiesa que "ha llegado la hora de decir la verdad". Así, sin dudarlo un segundo, Julián asegura que la artista dejó de quererle "cuando se acabó el dinero" y confiesa, con cierto regusto amargo, que su historia de amor "me salió muy cara".

"Se lo digo a ella y a la cara" advierte el expolítico rejuvenecido, con muy buen aspecto y visiblemente recuperado de los graves problemas de salud por los que abandonó la prisión en noviembre de 2018 para cumplir el resto de la condena en su domicilio. Ahora, meses después de obtener la libertad condicional, el que fuera alcalde de Marbella está dispuesto a contarlo todo tanto de su noviazgo con la tonadillera como del caso de corrupción urbanística por el que fue detenido en el año 2006.

Por su parte, Isabel Pantoja está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Su nula relación con su hijo Kiko Rivera, el reciente fallecimiento de su madre, sus graves problemas económicos, la cercanía del juicio que la volverá a sentar en el banquillo el próximo mes de marzo y por el que se enfrenta a una posible nueva entrada en prisión... y, para más inri, la docuserie con la que Julián Muñoz promete desvelar todos los entresijos hasta ahora desconocidos de su relación con la tonadillera. Un sinfín de golpes que habrían sumido a Isabel en una situación muy delicada de la que este fin de semana se daban más detalles en 'Viva la vida'. Y es que al parecer, según fuentes cercanas, el estado de la artista sería crítico y periodistas como Pilar Vidal o Isabel Rábago han afirmado que en este momento la viuda de Paquirri "no debería quedarse ni un minuto sola", dejando entrever que el problema es mucho más grave que un ataque de ansiedad o un momento de pánico, como se dijo recientemente. Además, el círcuo más íntimo de Pantoja habría llamado a sus hijos, Kiko e Isa, para que corriesen a Cantora para arropar a su madre en estos durísimos momentos que tanto los necesita. Unas informaciones preocupantes que este lunes han ampliado en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Ya es mediodía'. Así, Beatriz Cortázar ha señalado que Isabel arrastra "problemas emocionales" desde que salió de prisión y "han ido a más" en los últimos tiempos. Y la puntilla, según la periodista, no viene de la docuserie de Julián Muñoz como se ha dicho, sino del problema con su hijo Kiko, "que le ha partido el alma".

Quién también ha reaparecido recientemente en televisión ha sido Maite Zaldívar. Le parece bien que Julián Muñoz decida hablar de todo lo que le ha pasado, pero ella está mucho más centrada en otro aspecto de su vida y pronunciaba unas palabras que generaban las dudas: “Yo estoy preparada en este momento para decir que necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada”.

El reportero de ‘Sálvame’ le preguntaba el porqué de sus palabras, pero ella se negaba a entrar en detalles: “No te lo puedo contar, pero es algo que me arrea el corazón, algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”. Minutos después, Kiko Matamoros hablaba con Maite y transmitía que está en un momento anímico “bastante duro”, “muy tocada” a nivel personal por esta situación que afecta a una de sus hijas: “Se le ha detectado un tumor, ha empezado ya el tratamiento, la quimioterapia ya, las primeras noticias son positivas en el sentido de que la detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá”.