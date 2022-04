El matrimonio de Irene Rosales y Kiko Rivera está de nuevo en el punto de mira después de que 'Socialité' desvelase este fin de semana la presunta desaparición en su casa de una cadena de oro a la que la sevillana le tendría un especial cariño. Citando a testigos cercanos, el programa presentado por María Patiño apuntaba que la nuera de Isabel Pantoja desconfiaría de su marido y de sus amigos, que podrían haber robado la joya para conseguir dinero a cambio de su venta.

Una información gravísima que Irene ha desmentido tajante ante nuestros micrófonos, asegurando indignada que no sabe "ni ella" de donde ha podido surgir este tema y anunciando que va a tomar medidas legales contra todo aquel que se haga eco del presunto robo de su cadena de oro: "Es totalmente mentira, y que se acuse de esa manera a mi marido* ¿Perdona? Voy a denunciarlo".

"Lo primero que no he tenido una cadena de oro en mi vida ni pretendo tenerla. Y segundo ¿qué mi marido la ha robado? ¿Dónde vamos a llegar? Pero vamos, que va a ser denunciado todo medio que se haga eco de esta noticia y que digan eso. No lo voy a dejar así porque así" ha dejado claro, sin explicarse de dónde ha podido salir la noticia, ya que "no se ha robado nada ni yo he tenido nada". "No sé de donde han sacado eso", señala muy enfadada.

"Sí claro, ahora soy como una madre" ha respondido Irene, irónica, cuando le hemos preguntado por los rumores de que controlaría económicamente a Kiko, desmintiendo también las informaciónes que apuntan a que la pareja habría protagonizado una bronca descomunal después de que la sevillana le hubiese dado a su marido 50 euros para echar gasolina a su coche y descubriese que no lo había hecho.

Además, Irene se ha pronunciado sobre la entrada de Isa Pantoja en la casa de 'Secret Story', asegurando que no lo considera una venganza de la peruana contra Kiko (que, recordemos, iba a pasar varios días en el reality, pero que fue vetado por Mediaset y la productora después de sus brutales declaaciones sobre su hermana en la revista Lecturas): "Es trabajo. No me lo tomo a mal, al revés".

La semana pasada en 'Viva la vida' Emma García escuchaba unos audios en los que quedarían evidenciadas las broncas entre Irene y Kiko en el domicilio familiar, y ahora 'Socialité' expone que la mujer del DJ desconfía enormemente de su marido.

Al parecer, Irene Rosales habría perdido una cadena de oro a la que tenía un gran cariño y que contaba con un gran valor para ella. Según las fuentes del programa, Irene Rosales sospecharía de su marido y sus amigos: "Irene ha llegado a pensar que la cadena la han robado Kiko y sus amigos para venderla". Las sospechas de Irene se basarían en un presunto mal uso que Kiko estaría haciendo del dinero: "Cuentan que hace unos días le dio 50 euros para echar gasolina y la bronca fue brutal cuando descubrió que la aguja del depósito ni se había movido".

Irene, por los problemas de adicciones de Kiko Rivera, estaría controlando los gastos de su marido hasta el extremo: "Es ella la que le da diez euros para que pueda irse a desayunar con sus amigos o dos euros para que se tome un café", explicaba hace unos días Pablo el paparazzi.