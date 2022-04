A pesar de que el programa ha desparecido no lo han hecho sus concursantes. Mujeres y Hombres y Viceversa sigue dando mucho de que hablar. Fue, primero, uno de los concursantes más polémicos y conocidos de Mujeres y Hombres y Viceversa. De allí salió con una novia con la que se fue a la primera edición de la Isla de las Tentaciones. De ahí Álex Bueno salió aún más famoso de lo que había entrado. Pero ahora ¿cómo está? Los miles de seguidores que tiene en redes sociales han visto un impresionante cambio de look pero también de cuerpo. Bueno se está sometiendo a una estricta rutina de ejercicios para mejorar aún más su físico. Pero parece que no a todos les gusta. Hace unos días un seguir le lanzó una crítica escudándose en el anonimato.

"Hay gente que no tiene Navidad, no tiene nada y es infeliz y no hace otra cosa que fastidiarme. Antes de ser personaje yo soy persona, tengo sentimientos y familia. Por favor que la gente no se esconda detrás de un perfil anónimo para hacer daño", relató el propio Bueno en varios comentarios en su stories de Instagram. Pero lo que más (o casi de lo que más) se ha hablado es de su envidiable físico. En una foto en bañador se podía apreciar. "Es increíble", decían algunos al ver el enorme trabajo que lleva encima Bueno. View this post on Instagram A post shared by Alex Bueno (@alexbueno22) Ahora la pregunta para muchos seguidores es ¿va a volver el concurso de parejas? Pues no parece claro. Pero todo son rumores. Hace varios meses los portales especializados en el mundo de la televisión aseguraban que era cuanto menos poco probable que la principal cadena de Mediaset Pero lo que no se puede negar es que la Isla de las Tentaciones fue, cuanto menos, un buen programa para Mediaset. Le permitió, de buenas a primeras, conseguir audiencia para sus dos canales principales. Y es que si algo parecía claro desde un primer momento es que el programa iba a emitirse en Cuatro pero su éxito fue tal que acabó pasando a Telecinco. En su segunda edición vivió cambios, eso sí. Mónica Naranjo, la presentadora de la primera edición, ya había dicho que no repetiría en la segunda. Así fue Sandra Barneda quién cogió el testigo. Tenía el listón muy alto pero lo hizo bien. Al menos esa fue la sensación en el público que siguió el programa. Sin embargo, como todo lo que sale en televisión, la Isla de las Tentaciones también fue objeto de críticas. A veces importantes. En este caso la segunda edición del formato fue, aseguraban algunos, menos "fresca". Los concursantes ya sabían a lo que iban, ya sabían las pruebas a las que se iban a tener que enfrentar y muchos acusaron a algunos de ellos de hacer un "teatro" y ser poco "naturales". Otra de las ventajas que la Isla de las Tentaciones ha tenido en Telecinco ha sido, sin duda, la de que ha conseguido colocarse como un buen "casting" para futuros famosos. Es decir, algun os de los concursantes que pasaron por la isla primero con Mónica Naranjo y luego con Sandra Barneda acabaron participando luego en otros formatos de la cadena como Supervivientes, que tienen más éxito y que pagan mejor. Es decir, la Isla se convirtió en una cantera de famosos que en otro tiempo habían sido otros programas como Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero la idea de la isla no es original ni mucho menos. Años antes Antena 3 había estrenado un formato más o menos similar que se llamó Confianza Ciega y que tenía la misma mecánica de reunir a parejas con "conquistadores". Sin embargo en aquella ocasión el programa no triunfó y solo tuvo una temporada.