Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido al éxito que se esperaba en el canal. De hecho, además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El programa, o mejor dicho La Fábrica de la Tele, ha tomado dos medidas drásticas. Por un lado, se ha anunciado el despido de dos de los históricos directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz. el propio programa comentaba esta situación en directo. El propio Jorge Javier Vázquez se ha acercado a Valldeperas para comentar este asunto. "¿No te habían despedido?", preguntaba Jorge Javier. "Alberto y yo no nos vamos a mover de aquí. ¿Qué te parece?", respondía el director de Sálvame. "Pues muy bien", terminaba Jorge Javier. "Además, una cosa os voy a decir, no os voy a dejar que os vayáis, porqué sin ti no soy nada", declaraba Jorge Javier. Pero todo apunta a que está hecho.

La reacción de Gloria Camila al embarazo de Ana María Aldón en 2012https://t.co/3xO8qhxlt2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de marzo de 2022

Por otro lado Carlota Corredera también se marcha del programa de las tardes de Telecinco para emprender un nuevo formato, según informa La fábrica de la Tele en un comunicado publicado este miércoles. "Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de 'Sálvame' el próximo viernes por última vez, para centrarse al 100 por 100 en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar ya hace unas semanas. Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014", afirma la compañía audiovisual en este escrito.

El programa lucha por mantener la audiencia y recuperar a los espectadores que un día la encumbraron. Sin embargo, parece que el espacio no da pie con bola. Hace poco han publicado una información en sus redes sociales un tuit titulado "La reacción de Gloria Camila al embarazo de Ana María Aldón en 2012". Algo por lo que el público ha estallado. "Hace diez años. En fin, innovar no es lo vuestro. Poneos a trabajar un poco y dejar de calentar la silla, que se os nota mucho". "Ya no tengo adjetivos para calificaros. Apagón a Sálvame". "No sé como ha reaccionado, ni me importa… os empeñáis en juzgar las reacciones y actos de gente que en su momento no llegaba a la mayoría de edad, como si fuesen adultos. Os debería caer un buen puro por ello."