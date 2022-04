Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El último intento ha sido el de cambiar la nómina de los colaboradores de la primera hora que el lunes incorporará un nuevo nombre: el de Carlos Lozano. El presentador ha estado en boca de todos y parece que la productora le quiere dar una nueva oportunidad.

Hoy durante su intervención en el programa se ha hablado mucho de Ana María Aldón y su relación con José Ortega Cano. Tanto que han dado paso a un reportaje en el que un reportero, Sergi Ferre, ha seguido a la pareja durante 48 horas encontrándose con impedimentos como Gloria Camila, que en varias ocasiones obstaculizó su coche para que no viera lo que hacían su padre y su actual mujer. Una actitud que no gustó a Vázquez. "Tienes que elegir ahora el bando en el que estás Gloria Camila, ahora eres compañera de la cadena y estas cosas no se hacen", amenazó Jorge Javier.