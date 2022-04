Sálvame ha comenzado el año como mejor sabe, conquistando a su audiencia por las polémicas internas del plató más allá de lo que ocurre en la actualidad rosa del país.

El programa somete a sus colaboradores a un concurso de preguntas y respuestas para ganar un enorme carro de la compra y, tras hacer trampas en anteriores ocasiones, los Kikos (Matamoros y Hernández) han sido los primeros elegidos para responder a las preguntas. Sin embargo, su actitud ha puesto de los nervios a Carlota Corredera, que ha hecho un llamamiento a la producción del programa.

“Estáis dando por saco los dos, ese es el problema”, se quejaba la presentadora pero ellos se negaban a responder a esta pregunta cuya respuesta sabían: “¿Cuántos hijos tiene Julio Iglesias?”

“¡Ya hemos perdido, qué mala suerte!”, decía un irónico Hernández mientras Matamoros se partía de la risa, lo que acababa con los nervios de la presentadora, que se dirigía al productor a través de la cámara: “Héctor, te hago una petición: yo hoy intentaría evitar que cobrasen”, pedía Corredera.

Sale a la luz el colaborador que tuvo miedo ante Jorge Javier: "No me gusta. Está por encima de eso"

Íntima amiga de Alba Carrillo desde que coincidieron en 'Gran Hermano VIP', Estela Grande no ha dudado en salir en defensa de la modelo después de su polémica 'ruptura exprés' con José Antonio Canales tan solo dos días después de ser pillados en actitud cómplice en la noche madrileña y de confesarse dispuestos a dejarse llevar en su relación de 'amigos'.

Todo se fue al traste cuando el torero no apoyó a Lucía Pariente en la final de 'Secret Story' cuando esta acusó a Cristina Porta de esconder un bolígrafo durante el reality. Lejos de confirmar lo que su compañera estaba diciendo, el diestro guardó silencio y dejó que la madre de Alba fuese expulsada del plató por Jorge Javier Vázquez después de llamarla a ella y a su hija "mentirosas" y "falsas". Rápidamente, la modelo reaccionaba en redes sociales cargando contra Canales por su actitud y rompiendo con él para siempre.

Ahora es su íntima amiga Estela Grande la que muestra su apoyo a Alba, con la que confiesa está "hasta la muerte". "No estoy muy puesta en la historia pero si Canales sabía lo que ella defendía, por supuesto que debería haber dado la cara, él debería haberla defendido" ha señalado, apuntando a que el torero tuvo miedo de Jorge Javier y por eso guardó silencio.

"Ya le dije a Alba que a mi Canales Rivera no me gusta. No me gustan los toreros, la verdad. De ese estilo no, ella está por encima de eso. No me gusta", reconoce Estela, sentenciando así al colaborador de 'Sálvame'y dejando claro que no cuenta con su beneplácito