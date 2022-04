Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la práxis de la dirección de "Masterchef", tras verse en la última edición del "Celebrity" cómo algunos personajes aparentemente llegaban hasta el límite emocional. Uno de ellos fue Verónica Forqué, quien acabó abandonando el programa por su propia voluntad. Meses después se quitó la vida en su domicilio. Parte de la audiencia culpaba a la dirección del programa del fatal desenlace; si bien, sus compañeros y gente del equipo siempre han defendido que Forqué había tenido, porque así se lo había transmitido a ellos, un paso por el programa feliz.

En este caso, el exconcursante en cuestión también pasó por el "Celebrity". Se trata de Xuso Jones. El cantante confiesa que al menos en su edición no hubo el buen rollo que él esperaba antes de llegar a las cocinas de "Masterchef". "Perdí 7 kilos en diez días", comenzó diciendo el artista, que acusa veladamente a la dirección del programa de utilizar "artes oscuras" para desestabilizar a algunos competidores. "Crean cositas y no te avisan, te roban cositas y no te avisan... Te dicen: 'Esta noche prepárate para mañana'; y en esa mañana están liándola, echándome cosas, cambiándome los platos de sitio...", afirma Jones, quien confiesa que llegó un puto que estuvo cerca de su límite: "Dices, ¿estoy loco? Pero no, sabes al 200% que tú lo has dejado allí".. "Iba con la expectativa de que sería un programa de entretenimiento superblanco, y ni mucho menos. Perdí siete kilos en 10 días

Estos cambios de los que habla Jones son efectuados, en sus palabras, por parte del equipo de producción, no por sus compañeros. "Cuando termina el programa te quedas pensando: '¿Qué me han hecho en directo?' No puedes decir nada, porque, ¿qué vas a decir?", argumenta el músico, que concluye: "Respeto mucho al programa, pero mi experiencia fue una puta mierda".

Almudena Cid, sobre 'Masterchef Celebrity': "La peor experiencia televisiva de mi vida"

Almudena Cid atraviesa un momento repleto de cambios en su vida. Mientras que hace unas semanas se hacía pública su ruptura con Christian Gálvez tras once años de matrimonio, en el terreno profesional acaba de iniciar un nuevo e ilusionante proyecto con la obra de teatro 'Una historia de amor', en la que comparte protagonismo con Félix Gómez.

Da la casualidad de que los dos intérpretes coincidieron como concursantes en la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity', programa que se emitió en 2019 y del que Cid no guarda un buen recuerdo. En una entrevista para una revista del corazón, la exgimnasta no ha querido profundizar en su experiencia como concursante del talent show pero ha dejado claro que no le gustaría repetir.

La actriz reconoce que el formato de TVE ha sido "la peor experiencia televisiva de mi vida". Una etapa profesional que prefiere dejar en el pasado y de la que no ha querido dar más detalles. "No voy a hablar de Masterchef", zanja en la publicación.

Hace dos años, Almudena Cid ya confesaba en una entrevista con este portal su desencanto con el concurso: "En casa lo ves de una manera, y cuándo estás dentro es de otra". "Estoy acostumbrada a la crítica constructiva de tu entrenadora. Entonces, que todo el mundo esté viendo el rapapolvo por algo que crees que has hecho bien y por lo que te has dejado el alma, es difícil de dirigir", afirmó.

Unas declaraciones que siguen la línea de otros exconcursantes como Fernando Tejero, que cargó duramente contra el formato de Shine Iberia tras participar en la primera edición: "La mitad de lo que pasa ahí es mentira". Tampoco fue del agrado de Jesús Castro, que definió su experiencia como "nula". "No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido", dejó caer el actor.