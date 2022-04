El Hormiguero es el programa estrella de Antena 3 y ellos lo saben. Pablo Motos es una de las estrellas del formato y también él lo sabe. De hecho, El Hormiguero 3.0 de Antena 3 sigue siendo un programa más que valorada por la audiencia con récords de espectadores casi día tras día. De hecho forma parte de lo que ya se conoce como el tridente de oro: los programas que van entre Pasapalabra y el informativo de Vicente Vallés que es el más visto de la televisión en España. En buena medida gracias a esta combinación de los tres formatos Antena 3 ha logrado arrebatarle el liderazgo a Telecinco.

Ayer Pablo Motos hacía un alegato durante una parte "privada" del programa. Él quiso pasarse de la raya y hablar de las ganas de cambiar el mundo desde la juventud.

Pablo Motos se pasa de la raya para hablar sobre el concepto de querer cambiar el mundo #MalumaEH pic.twitter.com/nIh6JUVAxQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 4 de abril de 2022

Polémica por la tarjeta de El Hormiguero

Es una de las secciones más esperadas por los espectadores. El Hormiguero entrega cada noche 3.000 euros a una persona a la que llama al azar. Solo tiene que contestar a una sencilla pregunta. Lo que pasó el pasado viernes sorprendió a la audiencia. La persona que estaba al otro lado acabó colgando porque no se creía lo que estaba sucediendo.

Ayer estaba en El Hormiguero Maluma, uno de los cantantes más famosos de los últimos años. Actúa en el Wizink Center con récord de ventas mañana. “ Yo siempre me siento muy feliz cuando vengo a España y eso es gracias a la gente”, afirmó. ¿Cómo es su día del concierto? “Me gusta hacer ejercicio antes, me levanto, me tomo un café, soy fanático del café, voy al gimnasio, desayuno, trabajo un rato, hablo con mi familia, mis amigos y a eso de las 5 de la tarde me preparo… , antes del concierto juego al tenis de mesa que me encanta”, afirma.