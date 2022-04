Jordi González le rompió el corazón. Así lo asegura Enric Escudé, un popular presentador de televisión a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Tras la ruptura, que afirma fue muy dolorosa, Escudé reconoce que encontró uno de sus principales apoyos en una cantante de Operación Triunfo.

Enric Escudé primero destacó en el célebre programa infantil "Megatrix" y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como "TNT". Fue en este último donde surgió el amor con Jordi González. Pasado un tiempo, la relación se quebró. "Jordi me pidió que saliese de su vida", reconoce Escudé, con un gesto en el que todavía se aprecia el dolor.

Por aquel entonces, Escudé afirma que trabajaba en "Megatrix", un programa infantil-juvenil de Antena 3 que gozaba de gran éxito. Fue entonces cuando, afirma, comenzó a padecer ataques homófobos a través del pinganillo. "Me decían: 'Enric, más hombre'; 'Enric, se te nota'", en cuanto a su condición sexual, desde la dirección del programa.

Escudé asegura que ante estas duras situaciones, tanto la ruptura sentimental como los ataques homófobos por parte del programa, recibió un gran apoyo de una compañera. Se trataba de una famosa cantante que había salido de "Operación Triunfo".

No es otra que Natalia. La gaditana fue, según sus palabras, su gran apoyo, tanto para sanar las heridas del corazón como el daño que le hacían por el pinganillo. "Es una gran compañera", ha destacado de ella recientemente en una publicación de Tik Tok.

A juzgar por las palabras de Escudé, la cosa con Jordi González no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", asegura.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa "Moros y cristianos". Posteriormente participó en programas conocidos como "La casa de tu vida", "Gran Hermano", "Crónicas Marcianas" o "TNT", donde coincidió con Escudé.

En los últimos tiempos ha participado en programas como "Gran Hermano, "Supervivientes" o, más recientemente, "Secret Story".