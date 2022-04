Su distanciamiento en las últimas semanas y la falta de apoyo de Antonio David Flores a Marta Riesco durante su baja laboral - al verse sobrepasada por las críticas y comentarios que ha acaparado tras hacerse pública su relación con el ex de Rocío Carrasco - motivaron que muchos diésemos por hecho la ruptura de la pareja.

Sin embargo, las tornas han cambiado y el reflejo de las piernas del excolaborador en un storie compartido en Instagram por la reportera en la terraza de su casa sería la prueba de que el noviazgo continúa. Dejando claro que no va a entrar en confirmados ni en desmentidos porque no quiere hablar de su vida privada, Marta sí ha aclarado que la persona que se ve en su publicación es Manolito, el marido de su madre; algo que casi nadie se ha creído, puesto que las zapatillas y los pantalones son iguales a los de Antonio David, además de que la manera de cruzar las piernas es característica del padre de Rocío Flores.

De nuevo en Madrid para asistir 'como periodista' a un mediático juicio que implica a dos exconcursantes de 'Gran Hermano', hemos pillado al ex de Olga Moreno entrando en un restaurante y hemos aprovechado para preguntarle en qué punto se encuentra su relación con Marta Riesco; "No voy a hacer ninguna declaración, de verdad, sinceramente ya lo sabéis", ha respondido, dejando en el aire si ha roto con la reportera o si, al contrario de lo que pensábamos, siguen con su historia de amor pero alejada del foco mediático.

En el punto de mira desde que se confirmó su relación con Marta Riesco tras anunciar su separación de Olga Moreno el pasado mes de octubre, Antonio David Flores vuelve a acaparar buena parte de la actualidad rosa este miércoles, ya que la revista Semana lleva a su portada la ruptura definitiva del ex guardia civil y la reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Al parecer, la decisión de acabar definitivamente con su noviazgo se tomó hace tan solo unos días - cada uno tiene sus motivos - y la expareja ya no mantiene ningún tipo de contacto. Por un lado, el padre de Rocío Flores no perdonaría la buena relación de Marta con sus enemigos de 'Sálvame', mientras la periodista reprocharía a Antonio David su cobardía a la hora de romper con Olga, de quien por el momento no tiene intención de separarse formalmente.

Además, la reportera, superada por la presión mediática y las críticas que ha recibido tras hacerse pública su relación con el excolaborador, lleva de baja laboral una semana y su novio, lejos de apoyarla en estos duros momentos, se dejaba ver de lo más relajado con sus hijos en Málaga, llegando al domicilio que todavía comparte con Olga.

Rocío Flores rompió su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’ asegurando que si habla “España se cae”. Respondió a su madre, habló de Fidel Albiac… pero se mostró muy dura con Marta Riesco. Pero ¿Cómo reaccionó la periodista? Carmen Borrego nos transmite su enfado en 'Sálvame Lemon Tea'.

Al parecer, la reportera estuvo muy atenta desde la redacción de su programa a lo que decía su hasta ahora amiga, pero hubo un momento en el que empezó a hacer “aspavientos”: “Cuando vio que Rocío la llamaba traidora, se enfadó mucho”.

Es más, Riesco hizo una llamada, no sabemos a quién, en la que se mostró tajante: “Cogió un teléfono, dijo ‘quiero contestar’ y salió de la redacción rápidamente”. Pero ¿Qué le hizo saltar? El hecho de sentirse llamada “traidora”, lo que le hizo saltar "como una fiera": “Está dando a entender que ella no está traicionando a Rocío, por lo tanto, podría saber algo”.